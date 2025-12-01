AMD potwierdza Ryzen 7 9850X3D. Nadchodzi najlepszy procesor do gier
AMD przygotowuje się do premiery procesora Ryzen 7 9850X3D. Nowa jednostka ma zastąpić popularnego Ryzena 7 9800X3D. Możemy spodziewać się zbliżonej specyfikacji, choć pojawią się pewne drobne różnice.
Ryzen 7 9800X3D to jeden z najwydajniejszych procesorów dla graczy, który często jest polecany w rankingach CPU do gier. AMD nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotowuje ulepszony model – Ryzen 7 9850X3D.
Pierwsze pogłoski o modelu Ryzen 7 9850X3D pojawiły się kilka tygodni temu, jednak były to jeszcze nieoficjalne informacje. Teraz plany wydania procesora przypadkowo potwierdziło samo AMD – na francuskiej stronie producenta pojawiła się podstrona poświęcona temu modelowi.
Na francuskiej stronie AMD pojawił się wpis zapowiadający procesor Ryzen 7 9850X3D
Czym różni się Ryzen 7 9850X3D od Ryzen 7 9800X3D?
Choć AMD nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji nadchodzącego procesora, część informacji wcześniej przekazał znany informator chi11eddog z serwisu X.
Ryzen 7 9850X3D ma oferować podobną konfigurację jak Ryzen 7 9800X3D. Otrzymamy więc 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5 oraz 32 MB standardowej pamięci L3, rozszerzonej o dodatkowe 64 MB 3D V-Cache (łącznie 96 MB pamięci L3).
Główna różnica ma sprowadzać się do wyższych taktowań. Bazowa częstotliwość ma wynosić 4,7 GHz, a w trybie Boost procesor ma osiągać nawet 5,6 GHz. Co istotne, mimo wyższego taktowania udało się utrzymać ten sam współczynnik TDP — 120 W.
|Model
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|AMD Ryzen 7 9850X3D*
|Generacja
|Zen 4
|Zen 5
|Zen 5
|Rdzenie/wątki
|8/16
|8/16
|8/16
|Taktowanie/Boost
|4,2/5,0 GHz
|4,7/5,2 GHz
|4,7/5,6 GHz
|Pamięć L2
|8x 1 MB
|8x 1 MB
|8x 1 MB
|Pamięć L3
|96 MB
|96 MB
|96 MB
|Współczynnik TDP
|120 W
|120 W
|120 W
|Obecna cena
|1500 zł
|1800 zł
|?
|*specyfikacja nieoficjalna
Najlepszy procesor do gier?
Już Ryzen 7 9800X3D zapewnia świetne osiągi i należy do grona najmocniejszych procesorów gamingowych. Jeżeli nowy model faktycznie zaoferuje wyższe zegary, możemy oczekiwać niewielkiego wzrostu wydajności, który najpewniej pozwoli mu objąć pozycję lidera.
Ryzen 7 9800X3D debiutował w listopadzie 2024 r. w cenie 479 dolarów, co w Polsce przekładało się na około 2400 zł. Od tego czasu cena znacząco spadła (pomógł także korzystniejszy kurs dolara) i obecnie można go kupić za ok. 1800 zł. Nowy model 9850X3D najpewniej będzie zauważalnie droższy (przynajmniej podczas premiery).
Komentarze1
Praktycznie kazdy 9800X3D po delikatnym undervoltingu potrafi miec +200 boost override. Wiec zaledwie 7% przewaga wedlug tabelek bedzie dla ludzi potrafiacych ustawic 3 opcje w BIOSie jeszcze mniejsza.