AMD potwierdza Ryzen 7 9850X3D. Nadchodzi najlepszy procesor do gier

Paweł Maziarz
AMD przygotowuje się do premiery procesora Ryzen 7 9850X3D. Nowa jednostka ma zastąpić popularnego Ryzena 7 9800X3D. Możemy spodziewać się zbliżonej specyfikacji, choć pojawią się pewne drobne różnice.

Ryzen 7 9800X3D to jeden z najwydajniejszych procesorów dla graczy, który często jest polecany w rankingach CPU do gier. AMD nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotowuje ulepszony model – Ryzen 7 9850X3D. 

AMD potwierdza Ryzen 7 9850X3D 

Pierwsze pogłoski o modelu Ryzen 7 9850X3D pojawiły się kilka tygodni temu, jednak były to jeszcze nieoficjalne informacje. Teraz plany wydania procesora przypadkowo potwierdziło samo AMD – na francuskiej stronie producenta pojawiła się podstrona poświęcona temu modelowi.

AMD Ryzen 7 9850X3DNa francuskiej stronie AMD pojawił się wpis zapowiadający procesor Ryzen 7 9850X3D

Czym różni się Ryzen 7 9850X3D od Ryzen 7 9800X3D?

Choć AMD nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji nadchodzącego procesora, część informacji wcześniej przekazał znany informator chi11eddog z serwisu X. 

Ryzen 7 9850X3D ma oferować podobną konfigurację jak Ryzen 7 9800X3D. Otrzymamy więc 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5 oraz 32 MB standardowej pamięci L3, rozszerzonej o dodatkowe 64 MB 3D V-Cache (łącznie 96 MB pamięci L3). 

Główna różnica ma sprowadzać się do wyższych taktowań. Bazowa częstotliwość ma wynosić 4,7 GHz, a w trybie Boost procesor ma osiągać nawet 5,6 GHz. Co istotne, mimo wyższego taktowania udało się utrzymać ten sam współczynnik TDP — 120 W. 

ModelAMD Ryzen 7 7800X3DAMD Ryzen 7 9800X3DAMD Ryzen 7 9850X3D*
GeneracjaZen 4Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki8/168/168/16
Taktowanie/Boost4,2/5,0 GHz4,7/5,2 GHz4,7/5,6 GHz
Pamięć L28x 1 MB8x 1 MB8x 1 MB
Pamięć L396 MB96 MB96 MB
Współczynnik TDP120 W120 W120 W
Obecna cena1500 zł1800 zł?
*specyfikacja nieoficjalna

Najlepszy procesor do gier? 

Już Ryzen 7 9800X3D zapewnia świetne osiągi i należy do grona najmocniejszych procesorów gamingowych. Jeżeli nowy model faktycznie zaoferuje wyższe zegary, możemy oczekiwać niewielkiego wzrostu wydajności, który najpewniej pozwoli mu objąć pozycję lidera. 

Ryzen 7 9800X3D debiutował w listopadzie 2024 r. w cenie 479 dolarów, co w Polsce przekładało się na około 2400 zł. Od tego czasu cena znacząco spadła (pomógł także korzystniejszy kurs dolara) i obecnie można go kupić za ok. 1800 zł. Nowy model 9850X3D najpewniej będzie zauważalnie droższy (przynajmniej podczas premiery).

