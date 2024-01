Orlen będzie pierwszy na świecie. Wyjątkowa farma wiatrowa

Farma wiatrowa Baltic Power, będzie pierwszym tego rodzaju obiektem na świecie, który wybudowany zostanie przy wykorzystaniu niskoemisyjnej stali. Owoc współpracy Orlenu z kanadyjskim Northland Power będzie zatem ekologiczny już u podstaw.

Orlen poinformował, że morska farma wiatrowa Baltic Power, która zbudowana będzie przy współpracy z kanadyjskim przedsiębiorstwem Northland Power, będzie wyjątkowa. Ma być to bowiem pierwszy tego rodzaju projekt na świecie, do budowy którego wykorzystana zostanie niskoemisyjna stal.

Jak czytamy w komunikacie Orlenu, wykorzystanie tego materiału pozwoli o zmniejszenie śladu węglowego w całym cyklu życia turbiny o 10 proc. Uruchomienie elektrowni planowane jest na 2026 r. Będzie ono miało istotny wpływ na polską energetykę.

Baltic Power ma dysponować mocą niemal 1,2 GW. Ma ona pozwolić na pokrycie ok. 3 proc. całego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Docelowo Orlen chce wybudować kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku, których łączna moc ma wynieść ok. 5,2 GW.

Farma wiatrowa Baltic Power ma w skali roku wytwarzać 4 tys. GWh energii elektrycznej, co z kolei przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 2,8 mln ton względem konwencjonalnych elektrowni. Dodatkową redukcję emisji osiągnięto dzięki wykorzystaniu stali ze zrównoważonej produkcji do wykonania elementów wież, na których zamontowane zostaną gondole. Ekologiczny materiał ma stanowić 15 proc. całej stali użytej na potrzeby projektu. Redukcja emisji w przeliczeniu na kilogram stali wynosi 66 proc.

- Baltic Power, jako pierwsza morska farma wiatrowa na polskich wodach Bałtyku, otwiera nowy rozdział polskiej transformacji energetycznej i podnosi poprzeczkę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Misją naszej branży jest budowanie neutralnej emisyjnie przyszłości, dlatego poszukujemy innowacyjnych sposobów na realizację tej wizji na każdym etapie łańcucha wartości. Technologia pozyskiwania stali niskoemisyjnej ustanawia nowy standard dla całego światowego przemysłu morskich farm wiatrowych. To jednocześnie potwierdzenie, że chcemy korzystać z zasobów w sposób zrównoważony, dalej redukując ślad węglowy – podkreśla Mike Crawley, Prezes Zarządu Northland Power.

Baltic Power – pierwsza polska farma na Bałtyku

Farma wiatrowa Baltic Power ma zostać uruchomiona w 2026 r. Już w 2024 r. rozpoczną się przygotowania do budowy fundamentów, na których staną turbiny o wysokości ponad 230 m. W 2025 r. mają zostać zamontowane same turbiny Vestas o mocy 15 MW każda. Oprócz budowy samych turbin konieczne jest zbudowanie lądowej stacji elektroenergetycznej, która umożliwi odbiór energii z morza.