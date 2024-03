Najważniejsze nagrody filmowe rozdane. Wielkim zwycięzcą tegorocznych Oscarów, bez zaskoczeń, okazał się “Oppenheimer”. Kto jeszcze zabrał statuetkę do domu? Przed Wami pełna lista zwycięzców.

Oscary 2024 – zwycięzcy ogłoszeni

“Oppenheimer” otrzymał najwięcej, bo aż 13 nominacji do Oscara i z wynikiem siedmiu wygranych zdołał utrzymać status lidera również wśród laureatów. Co najważniejsze, zwyciężył w kluczowej kategorii: “Najlepszy film”.

Triumfował również sam Christopher Nolan, którego uznano za najlepszego reżysera. Najlepszą aktorką po raz kolejny okazała się Emma Stone (“Biedne istoty), a najlepszym aktorem – Cillian Murphy (“Oppenheimer”). Zwycięzcy drugiego planu to Robert Downey Jr (“Oppenheimer”) i Da'Vine Joy Randolph (“Przesilenie zimowe”).

Zdecydowanie był to wieczór “Biednych istot”, które zwyciężyły aż czterokrotnie (najlepsza aktorka pierwszoplanowa, charakteryzacja, scenografia, kostiumy). Na odnotowanie zasługuje również sukces “Strefy interesów” – polskiej koprodukcji, która zgarnęła 2 statuetki (najlepszy film międzynarodowy, dźwięk). Nagroda trafiła także na ręce naszych wschodnich sąsiadów, którzy za “20 dni w Mariupolu” zwyciężyli w kategorii: Najlepszy film dokumentalny.

Wśród największych przegranych wydarzenia wymieniana jest hitowa “Barbie”, która wygrała zaledwie w jednej kategorii – Najlepsza piosenka – za "What Was I Made For?” Billie Eilish.

Obejrzyj w

A jak prezentuje się pełna lista zwycięzców? – Sprawdźcie poniżej.

Oscary 2024 – pełna lista zwycięzców

Oscary 2024: najlepszy film

"American Fiction"

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer" [WYGRANA]

"Poprzednie życie"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

"Barbie"

Oscary 2024: film międzynarodowy

"Io Capitano" (Włochy)

"Perfect Days" (Japonia)

"Śnieżne bractwo" (Hiszpania)

The Teachers' Lounge" (Niemcy)

"Strefa interesów" (Wielka Brytania) [WYGRANA]

Oscary 2024: film krótkometrażowy

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" [WYGRANA]

Oscary 2024: film animowany

"Chłopiec i czapla" [WYGRANA]

"Między nami żywiołami"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Oscary 2024: krótkometrażowy film animowany

"Letter To a Pig"

"Ninty-Five Sensen"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"War is Over" [WYGRANA]

Oscary 2024: film dokumentalny

"Bobi Wine: głos sprzeciwu"

"The Eternal Memory"

"Cztery córki"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol" [WYGRANA]

Oscary 2024: krótkometrażowy film dokumentalny

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island In Between"

"The Last Repair Shop" [WYGRANA]

"Nai Nai & Wai Po"

Oscary 2024: reżyseria

"Anatomia upadku", Justine Triet

"Czas krwawego księżyca", Martin Scorsese

"Oppenheimer", Christopher Nolan [WYGRANA]

"Biedne istoty", Yórgos Lánthimos

"Strefa interesów", Jonathan Glazer

Oscary 2024: scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku" [WYGRANA]

"Przesilenie zimowe"

"Maestro"

"Obsesja"

"Poprzednie życie"

Oscary 2024: scenariusz adaptowany

"American Fiction" [WYGRANA]

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

Oscary 2024: aktor

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Przesilenie zimowe"

Cillian Murphy, "Oppenheimer" [WYGRANA]

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Oscary 2024: aktorka

Anette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Czas krwawego księżyca"

Sandra Huller, "Anatomia upadku"

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Biedne istoty" [WYGRANA]

Oscary 2024: aktor drugoplanowy

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Robert De Niro, "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr, "Oppenheimer" [WYGRANA]

Ryan Gosling, "Barbie"

Mark Ruffalo, "Biedne istoty"

Oscary 2024: aktorka drugoplanowa

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "Kolor purpury"

America Ferrera, "Barbie"

Jodie Foster, "Nyad"

Da'Vine Joy Randolph, "Przesilenie zimowe" [WYGRANA]

Oscary 2024: charakteryzacja

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" [WYGRANA]

"Śnieżne bractwo"

Oscary 2024: scenografia

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" [WYGRANA]

Oscary 2024: kostiumy

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" [WYGRANA]

Oscary 2024: efekty specjalne

"Twórca"

"Godzilla Minus One" [WYGRANA]

"Strażnicy Galaktyki vol. 3"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

Oscary 2024: montaż

Laurent Senechal, "Anatomia upadku"

Kevin Tent, "Przesilenie zimowe"

Thelma Schoonmaker, "Czas krwawego księżyca"

Jennifer Lame, "Oppenheimer" [WYGRANA]

Yorgos Mavropsardis, "Biedne istoty"

Oscary 2024: zdjęcia

Edward Lachman, "El Conde"

Podrigo Prieto, "Czas krwawego księżyca"

Matthew Libatique, "Maestro"

Hoyte Van Hoytema, "Oppenheimer" [WYGRANA]

Robbie Ryan, "Biedne istoty"

Oscary 2024: dźwięk

"Twórca"

"Maestro"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów" [WYGRANA]

Oscary 2024: muzyka oryginalna

"American Fiction"

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer" [WYGRANA]

"Biedne Istoty"

Oscary 2024: piosenka

"The Fire Inside", z filmu "Flamin' Hot"

"I'm Just Ken", z filmu "Barbie"

"It Never Went Away", z filmu "American Symphony"

"Wahzhazhe", z filmu "Czas krwawego księżyca"

"What Was I Made For?", z filmu "Barbie" [WYGRANA]

Źródło: oscars.org, Billie Eilish / YouTube