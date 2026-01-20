Koniec pewnej ery. Sony połączy siły z chińskim gigantem

Sony oraz TCL ogłosiły strategiczne partnerstwo i utworzą spółkę. Jej celem jest wykorzystanie technologii obydwu firm i brandingu Sony Bravia, by kontynuować rozwój działu telewizorów i kina domowego z rozwiązaniami technicznymi chińskiej marki.

Na rynku telewizorów rywalizacja między producentami stale się zaostrza. W efekcie ci, którzy w znacznej mierze korzystają z paneli i rozwiązań dostarczanych przez inne podmioty, mogą być w ryzykownym położeniu, zwłaszcza ze względu na rosnące ceny półprzewodników. Sony, które wykorzystywało między innymi panele Samsunga w telewizorach QD-OLED oraz LG w panelach Mini LED, nie było przez to w idealnej pozycji.

Marka Bravia w dalszym ciągu ma znaczenie na rynku telewizorów. Dlatego też w nowej spółce Sony zachowa 49% udziałów przy 51% TCL. To pozwoli firmie na produkcję telewizorów ze swoim logo i brandingiem, a także na zarządzanie operacjami firmy na rynkach globalnych.

Firma nadal będzie nadzorować proces produkcyjny od designu przez produkcję, sprzedaż i logistykę, ale zapewne zaoszczędzi na kosztach produkcji i licencjonowania rozwiązań od wielu kontrahentów na rzecz współpracy z jednym.

Sony i TCL łączą siły. Co to oznacza dla obydwu firm?

TCL przez ostatnie lata konsekwentnie zyskiwał coraz wyższą pozycję na rynku telewizorów dzięki przełomom w technologii QD-Mini LED oraz dostarczaniu dużych telewizorów za atrakcyjne pieniądze. Firma jest jednym z wiodących graczy na rynku ekranów o dużej przekątnej i konsekwentnie konkuruje między innymi z Hisense czy Samsungiem o fotel lidera ekranów z tylnym podświetleniem.

To właśnie na technologię ekranów zwraca uwagę informacja prasowa o połączeniu obydwu firm. TCL dostarczy “zaawansowaną technologię ekranów, zalety globalnej skali, przemysłowy zasięg działań, efektywność kosztów na każdym etapie i siłę wertykalnego łańcucha dostaw”. Sony nałoży na to własne logo, a najpewniej dostarczy także technologie przetwarzania obrazu.

Nowa spółka rozpocznie swoje operacje najpewniej w kwietniu 2027 roku, o ile jej zawiązanie nie spowoduje negatywnej reakcji organów antymonopolowych. Negocjacje między dwoma firmami mają zakończyć się w marcu tego roku.

W komunikacie prezes Sony Kimio Maki stwierdził: "Połączenie potencjałów Sony i TCL pozwoli nam tworzyć nową wartość dla klientów w obszarze domowej rozrywki, dostarczając jeszcze bardziej wciągające wrażenia audio-wizualne na całym świecie". Przewodnicząca TCL DU Juan dodała: "Pod nową spółką chcemy podnieść wartość marki, osiągnąć większą skalę i zoptymalizować łańcuch dostaw, aby oferować lepsze produkty i usługi".

Źródło: The Verge