Toughbook S1 to tablet do zadań specjalnych – urządzenie wytrzyma zapylenie, zanurzenie w wodzie, a nawet upadek z wysokości 1,5 m. Urządzenie właśnie debiutuje na rynku, a my poznaliśmy szczegóły dotyczące jego specyfikacji.

Firma Panasonic jest jednym z nielicznych producentów, którzy zajmują się produkcją wytrzymałych tabletów. Ostatnio w ofercie producenta pojawił się nowy model – Toughbook S1, który łączy dobrą specyfikację, długi czas pracy na baterii i wytrzymałą budowę.

Panasonic Toughbook S1 – tablet do zadań specjalnych

Toughbook S1 (Toughbook FZ-S1) to jedyny w swoim rodzaju tablet, w którym zastosowano wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do działania w trudnych warunkach. Sprzęt sprawdzi się np. podczas pracy w halach magazynowych, na placach budowy czy transporcie towarów.

Głównym atutem jest wytrzymała obudowa, która spełnia normy wodo- i pyłoszczelności IP65/67, posiada certyfikację MIL-STD-810H i został przetestowany, tak aby wytrzymać upadki na beton z wysokości do 150 cm. Dodatkowo Toughbook S1 oferuje tryb przeciwdeszczowy i możliwość obsługi urządzenia w rękawicach roboczych.

Toughbook S1 oferuje dobrą specyfikację i dobre możliwości rozbudowy

Urządzenie zachowuje jednak bardzo dobrą specyfikację – producent zastosował 7-calowy ekran IPS (1280x800px), z którego można korzystać jedną ręką (w zestawie dodawany jest też pasek na rękę). Co ważne, zastosowany panel oferuje wysoką jasność (500 cd/m2) i wyróżnia się ulepszoną technologią antyrefleksyjną, zapewniającą komfortową pracę nawet w słoneczne dni. Opcjonalnie można tutaj korzystać z rysika.

Producent przewidział także dodatkowy, konfigurowalny port, do którego można podłączyć m.in. czytnik kodów kreskowych lub dodatkowy port USB. Tylny aparat o rozdzielczości 13MP z lampą błyskową i przedni o rozdzielczości 5MP są wręcz stworzone do rejestrowania obrazów, które można załączać do raportów oraz do prowadzenia wideokonferencji ze współpracownikami.

O odpowiednią wydajność dba 8-rdzeniowy procesor Qualcomm SDM660 z grafiką Adreno 512, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC 5.1 na dane. Ciekawostką jest konstrukcja pozwalająca na wymianę baterii jednym kliknięciem (Warm Swap). Eliminuje to potrzebę przerywania pracy, wyłączania urządzenia lub wyjmowania niewygodnych zaślepek w celu wymiany baterii. Dzięki dwóm opcjom wielkości baterii urządzenie może pracować do 14 godzin na jednym ładowaniu.

Urządzenie jest gotowe do pracy z systemem Android Enterprise, który ułatwia zarządzanie i administrację, i jest dostarczany wraz z Panasonic COMPASS, pakietem narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowym atutem jest pakiet Complete Android Services and Security, który pozwoli bezpiecznie skonfigurować, wdrożyć i zarządzać wzmocnionymi urządzeniami Panasonic z systemem Android.

Panasonic Toughbook S1 – ile kosztuje wzmocniony tablet?

Tablet Toughbook S1 jest dostępny w Europie w sugerowanej cenie od 1110 euro. Opcjonalnie można do niego dokupić dodatkowe akcesoria (m.in. torbę na ramię, uchwyt montażowy, ładowarkę). Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: Panasonic