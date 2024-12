Za nami premiera jednej z najważniejszych gier 2024 r. – Path of Exile 2 autorstwa Grinding Gear Games. Debiut udany, chociaż w pierwszych godzinach serwery odmówiły posłuszeństwa.

Można mówić o spektakularnym debiucie Path of Exile 2 na platformie Steam. Gra przedstawiana jako konkurent Diablo 4 zaliczą udaną premierę o czym świadczą liczby. 6 grudnia 2024 r. fani wirtualnej rozrywki tłumnie przybyli, by wejść do mrocznego świata RPG akcji i oddać się mechanikom hack and slash.

Path of Exile 2 pozamiatało – liczby mówią wszystko

Garść liczb wskazuje na niebywały sukces PoE 2 we wczesnym dostępie. W momencie pisania tych słów, gra doczekała się ponad 19 tys. recenzji na platformie Steam. Rozkład ocen jest korzystny dla deweloperów – aż 82 proc. to pozytywne opinie.

Na uwagę zasługuje również frekwencja graczy. SteamDB ujawnia, że w szczytowym momencie zalogowanych było 539149 graczy jednocześnie. Ogromne zainteresowanie spowodowało przejściowe problemy – serwery początkowo nie dały udźwignąć takich tłumów, lecz sytuacja została opanowana.

Twórcy poinformowali również, że już ponad milion graczy wykorzystało klucze do wczesnego dostępu PoE 2. Przypomnijmy, że mowa o grze, która zadebiutowała kilka dni temu, więc rzeczony milion to dopiero początek.

Ciekawostka: debiut PoE 2 został skomentowany przez Elona Muska, który jak wiemy bardzo lubi gry komputerowe. Jego zdaniem dzieło studia Grinding Gear Games to połączenie Diablo 4 oraz Elden Ring.

Jaki PC do PoE 2? Wymagania minimalne

Chcąc wejść do rozgrywki, warto rzucić okiem na wymagania sprzętowe Path of Exile 2. Te minimalne prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i7-7700, AMD Ryzen 5 2500x

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 (3GB), Intel Arc A380, ATI Radeon RX 470

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: GPU z co najmniej 3 GB pamięci VRAM

PoE 2: konfiguracja zalecana

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-10500, AMD Ryzen 5 3700X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770, ATI Radeon RX 5600XT

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: zalecany dysk SSD

Źródło: Steam, SteamDB