Nvidia oferuje PC Game Pass na 3 miesiące za darmo w ramach współpracy z Xbox. By uzyskać dostęp, trzeba rzecz jasna spełnić określone warunki. Oto, co należy zrobić, by cieszyć się bezpłatnym abonamentem.

Nvidia przygotowała prezent dla graczy i to nie byle jaki. Współpraca z Xbox zaowocuje tym, że można uzyskać dostęp do abonamentu PC Games Pass całkowicie za darmo na okres 3 miesięcy.

3 miesiące darmowego PC Game Pass - szczegóły

Oferta dotyczy użytkowników kart GTX 10 i wszystkich modeli RTX. Promocja obowiązuje tylko dla nowych członków Xbox Game Pass i potrwa do 24 lipca 2024 r. (lub do wyczerpania zapasów). Jeśli spełniamy powyższe warunki, to należy wykonać następujące kroki:

Jeśli nie posiadasz, to utwórz konto Nvidia

Następnie sprawdź, czy jesteś zarejestrowany w programie GeForce Rewards

Pobierz i zainstaluj GeForce Experience lub wersję beta aplikacji Nvidia. Można też uzyskać dostęp do programu GeForce NOW Rewards i wykonać czynności wymienione pod linkiem.

Następnie otwórz aplikację GeForce Experience/aplikację Nvidia i zaloguj się do swojego konta.

Kliknij sekcję "Redeem"

Wybierz "PC Game Pass GeForce Reward"

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

W bibliotece PC Games Pass znajduje się wiele gier wzbogaconych o technologie Nvidia DLSS, Nvidia Reflex czy ray tracing.