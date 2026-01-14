Szefowi OnePlusa grozi areszt. Padły zarzuty
Tajwański wymiar sprawiedliwości podjął kroki prawne, uderzając bezpośrednio w kierownictwo firmy OnePlus, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów smartfonów na świecie.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez agencję Reuters, tajwańska prokuratura domaga się aresztowania Pete’a Lau, dyrektora generalnego firmy OnePlus. Został on oskarżony o nielegalne procedery rekrutacyjne prowadzone na terenie Tajwanu.
Sprawa ma podłoże w restrykcyjnych przepisach, które Tajwan stosuje wobec chińskich podmiotów technologicznych. Według śledczych, OnePlus miał omijać oficjalne kanały, by w latach 2014-2015 nielegalnie pozyskać ponad 70 wyspecjalizowanych pracowników z lokalnego rynku.
Szef OnePlusa oskarżony o "kłusownictwo" talentów
Tajwan, będący globalnym centrum produkcji półprzewodników, surowo strzeże swoich zasobów ludzkich i intelektualnych. Transfer myśli technologicznej poprzez "podbieranie" inżynierów uznawany jest za realne zagrożenie dla stabilności lokalnego przemysłu.
Konflikt z OnePlusem jest częścią większego starcia o dominację technologiczną, dlatego też chińskie inwestycje są poddawane rygorystycznej kontroli pod kątem legalności ich działalności operacyjnej na wyspie.
Jak dotąd Pete Lau nie odniósł się publicznie do zarzutów.
