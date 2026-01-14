Gigabyte podczas targów CES 2026 postawił na praktyczne nowości sprzętowe: od płyt głównych pod Ryzeny X3D, przez karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, po laptopy z AI i monitory OLED. Sprawdzamy, co producent zaprezentował na targach.

Podczas targów CES 2026 firma Gigabyte zaprezentowała szereg nowych produktów i rozwiązań sprzętowych, które w najbliższym czasie trafią do jej oferty. Na stoisku producenta można było zobaczyć m.in. nowe płyty główne dla procesorów AMD Ryzen X3D, karty graficzne z autorskimi systemami chłodzenia, zewnętrzne układy GPU, laptopy gamingowe z funkcjami AI oraz monitory OLED dla graczy i twórców. Wszystkie te nowości były prezentowane jako element jednego ekosystemu, w którym coraz większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Płyty główne pod procesory AMD Ryzen X3D

Jednym z kluczowych punktów prezentacji były płyty główne przygotowane pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D. Gigabyte zaprezentował technologię X3D Turbo Mode 2.0, która łączy rozwiązania sprzętowe i programowe, aby w czasie rzeczywistym optymalizować wydajność procesora.



Gigabyte X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP oraz X870E Aero X3D Wood

Flagowe modele X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP oraz X870E Aero X3D Wood wykorzystują dedykowany układ sprzętowy oraz Dynamic AI Overclocking, zapewniając lepszą wydajność bez konieczności ręcznej konfiguracji. Szczególnie model Aero X3D Wood zwraca uwagę lifestyle’owym designem, łącząc estetykę z zaawansowaną technologią.

Karty graficzne i rozwiązania eGPU

W segmencie kart graficznych Gigabyte zaprezentował Aorus GeForce RTX 5090 Infinity, wyposażoną w nowy system chłodzenia WindForce HyperBurst. Konstrukcja z oddzielonym PCB i bezpośrednim przepływem powietrza ma zapewnić skuteczniejsze odprowadzanie ciepła i pełne wykorzystanie potencjału RTX w zadaniach AI.



Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Infinity



Gigabyte Aorus RTX 5060 Ti AI BOX

Równocześnie firma ogłosiła dostępność Aorus RTX 5060 Ti AI BOX – przenośnego eGPU z 16 GB pamięci VRAM, przeznaczonego głównie dla ultrabooków. Nowa aplikacja GPU Selector pozwala użytkownikom przypisywać konkretne aplikacje do wybranych kart graficznych, co ma znaczenie zwłaszcza przy pracy z generatywną sztuczną inteligencją, taką jak ComfyUI czy LM Studio.

Laptopy gamingowe i agent AI GiMATE

Duży nacisk położono również na laptopy. Gigabyte rozwija swojego autorskiego asystenta AI – GiMATE, który integruje zaawansowany model językowy i oferuje sterowanie głosowe poprzez funkcję „Press and Speak”. Przeprojektowany interfejs umożliwia m.in. bezpośrednie przełączanie MUX dzięki AI Power Gear III, bez konieczności wchodzenia do BIOS-u.

Gigabyte Aorus Master 16, Aero X16 oraz Gaming A18 PRO

Nowe moduły GiMATE Creator (z obsługą generowania obrazów Qwen-image) oraz GiMATE Coder rozszerzają możliwości twórcze i programistyczne. Ulepszenia sprzętowe w laptopach Aorus Master 16, Aero X16 oraz Gaming A18 PRO mają zapewnić wyższą wydajność w grach, pracy kreatywnej i zastosowaniach AI.

Monitory OLED dla graczy i twórców

Uzupełnieniem ekosystemu są nowe monitory OLED. GIGABYTE zaprezentował technologie HyperNits (poprawa jakości HDR) oraz AI Picture Mode, który podnosi jakość treści SDR. Rozwiązania te mają maksymalnie wykorzystać potencjał paneli OLED w grach i multimediach.



Gigabyte MO34WQC36, MO32U24, MO27Q28GR, MO27Q2A ICE

Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się m.in. ultrapanoramiczny QD-OLED MO34WQC36, 4K QD-OLED MO32U24, błyszczący WOLED 4. generacji MO27Q28GR, a także nowy biały monitor QD-OLED MO27Q2A ICE o przekątnej 27 cali.