Gmina Choczewo - to właśnie w tym miejscu zostanie wybudowana pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Inwestor potrzebuje jeszcze niezbędnych decyzji administracyjnych, aby budowa mogła się rozpocząć.

Polska elektrownia jądrowa powstanie w Choczewie

Dokładniej rzecz ujmując - w miejscowości Lubiatowo-Kopalino (gm. Choczewo) nad morzem. Wybór odpowiedniej lokalizacji nie był prosty - w grę wchodziły aż 92 proponowane miejsca, a ostatecznie wybierano pomiędzy Lubiatowo-Kopalino, a Żarnowcem, gdzie nadal znajdują się fundamenty nieukończonej budowy elektrowni atomowej z lat 80.

Wybór oczywiście nie był przypadkowy. Badania środowiskowe trwały nieprzerwanie od 2017 roku, a Choczewo okazało się najlepszą lokalizacją ze względu na spełnienie wszystkich wymagań stawianych elektrowniom.

Wskazana lokalizacja budowy elektrowni jądrowej w Choczewie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz jest bezpieczna dla okolicznych mieszkańców.

Najistotniejszym z nich jest dostęp do wody chłodzącej, a to zapewnia obecność Jeziora Żarnowieckiego w sąsiedztwie. Oprócz tego Lubiatowo-Kopalino ma małą gęstość zaludnienia, a także zadowalający dostęp do linii kolejowych oraz szlaków transportu morskiego i lądowego.

Miejsce, w którym ma powstać pierwsza w Polsce elektrowania atomowa

Kiedy w Polsce powstanie pierwsza elektrownia jądrowa i kto ją wybuduje?

Na pierwsze pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, a to za sprawą braku niezbędnych decyzji administracyjnych. Jeśli inwestor uzyska wszystkie potrzebne dokumenty przyjdzie czas na wybór wykonawcy - a to również nie jest takie oczywiste. Jak donosi Business Insider, polski rząd otrzymał ofertę od wykonawców z Francji (EDF), a w najbliższym czasie swoje propozycje zgłosi również USA oraz Korea.

Odnośnie budowy elektrowni przez Francuzów - wiemy, że w grę wchodzi od 4 do 6 bloków jądrowych wartych 150-220 mld zł, a pierwszy z nich mógłby zacząć pracę już w 2033 roku.

Oferty pozostałych wykonawców są nieznane - jeśli jednak założymy, że Polska zdecyduje się na usługi francuskiego EDF, a wymagane pozwolenia administracyjne zostaną wydane w czasie - polski atom będzie faktem już za niewiele ponad 10 lat.

Jakie jest Wasze zdanie o obecności elektrowni jądrowej w Polsce? Dobrze, że sprawa ruszyła do przodu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe ppej.pl, Business Insider