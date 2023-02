Rewelacyjna wydajność i kosmiczny pobór mocy. W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Xeon w9-3495X, czyli topowego procesora Intel.

Jesteśmy po premierze procesorów Intel Xeon W-3400, które mają zainteresować najbardziej wymagających entuzjastów. Co prawda na dokładne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale w sieci już pojawiły się pierwsze informacje o osiągach topowego przedstawiciela nowej generacji.

Testy procesora Intel Xeon W9-3495X

Roman „der8auer” Hartung sprawdził wydajność topowego modelu Intel Xeon W9-3495X. Jednostka została wyposażona w 56 rdzeni/112 wątków – bazowe taktowanie wynosi 1,9 GHz, ale w trybie Turbo mogą one przyspieszyć nawet do 4,8 GHz. Cena takiego procesora to „jedyne” 5889 dolarów (a trzeba do tego jeszcze doliczyć drogą płytę główną LGA 4677 i pamięci DDR5 RDIMM).

Przy standardowych taktowaniach procesor uzyskuje w benchmarku Cinebench R23 wynik 70 079 punktów. Jest to porównywalny rezultat do konkurencyjnego modelu AMD Ryzen Threadripper 5995WX (wyposażonego w 64 rdzenie/128 wątków).

Warto jednak zaznaczyć, że jednostka cechuje się dosyć wysokim poborem mocy. Wprawdzie współczynnik TDP został określony na 350 W, ale wskaźnik package power podczas testów wzrastał aż do 516 W.

Procesor Intel Xeon W9-3495X można jeszcze podkręcić

Model Intel Xeon W9-3495X wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, więc można go dodatkowo podkręcić. Pierwsze takie testy przeprowadzono w siedzibie Intela w tzw. Intel Overclocking Labs.

Podczas wstępnych prób podkręcania, pracownikom Intela udało się zwiększyć taktowanie procesora do 4,2 GHz (na wszystkich rdzeniach z użyciem chłodzenia AiO 360). W benchmarku Geekbench 5 przełożyło się na wynik 53 817 punktów, co pozwoliło przegonić podkręcony model AMD Ryzen Threadripper 5995WX (ten przy 4,35 GHz uzyskuje wynik 48 025 punktów).

W takim przypadku pobór mocy był jeszcze większy. Watomierz wskazywał na pobór mocy w okolicach 650 - 680 W z chwilowymi skokami powyżej 1000 W.

Można jednak podejrzewać, że przy zastosowaniu ekstremalnego chłodzenia z procesora będzie dało się wycisnąć jeszcze więcej. Poniżej możecie zobaczyć materiał der8auera.

Źródło: YouTube @ der8auer