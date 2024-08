Pierwszy raz w historii. Rybak wyłowił rekina Lego

Richard West, rybak z Anglii, wyłowił pierwszego w historii zaginionego rekina Lego. Znalezisko to prawdziwy skarb. Zaginiony rekin 27 lat temu wpadł do morza podczas transportu.

13 lutego 1997 r. doszło do zniszczenia transportu klocków Lego. Fala sztormowa zrzuciła wówczas ze statku towarowego Tokio Express 62 kontenery, w których znajdowało się co najmniej 5 mln klocków Lego. Katastrofa miała miejsce ok. 32 km od brytyjskiego przylądka Land's End na południowo-zachodnim krańcu Kornwalii.

Tracey Williams założyła projekt Lego Lost at Sea. Kobieta prowadzi rejestr klocków, które zaginęły 27 lat temu. Ostatnio skontaktował się z nią 35-letni rybak, Richard West, który na co dzień zajmuje się połowem morszczuków i soli. Tym razem udało mu się złowić rekina. Z plastiku.

Rekin w siatce rybaka. Rekin Lego

Jak czytamy w serwisie BBC, Richard West od razu rozpoznał kształt wyłowionej figurki. Wynika to z faktu, że jako dziecko miał zestaw pirackiego statku Lego. Jak stwierdził, poprzednio figurkę rekina widział 25 lat temu.

West skontaktował się z Tracey Williams, która poinformowała go, że był to pierwszy rekin Lego z rzeczonego transportu, który został odnaleziony. Według oficjalnych informacji w 1997 r. przewożono 22,2 tys. ciemnoszarych rekinów Lego i 29,6 tys. jasnoszarych egzemplarzy. Richard West stwierdził, że był podekscytowany znaleziskiem i nazwał je "bezcennym skarbem".

Rekiny występowały w kilku zestawach z 1997 r. Mowa o "Shark Cage Cove", "Shark Attack" i "Deep Sea Bounty". Wyłowiony przez Westa rekin nie posiada płetwy grzbietowej. Jak stwierdziła Williams "Nawet rekiny Lego stopniowo rozpadają się na coraz mniejsze fragmenty, stając się ostatecznie mikroplastikami".