Mieszkańcy osiedla Zenit w Łodzi otrzymują do dyspozycji unikalne miejsce zwane Hubem Mobilności. Coś takiego zostało stworzone po raz pierwszy w ramach osiedla mieszkaniowego.

Echo Share to innowacyjna przestrzeń, która gromadzi flotę pojazdów elektrycznych, takich jak samochody, rowery i hulajnogi. Mieszkańcy osiedla Zenit w Łodzi mają możliwość korzystania z usług Echo Share za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej. Aplikacja ta pozwala im na sprawdzenie dostępności pojazdów, rezerwację wybranego modelu i dokonanie płatności. Użytkownicy mogą również sprawdzić zasięg pojazdu oraz poziom naładowania baterii. Mimo braku ograniczeń terytorialnych, podróż rozpoczęta i zakończona wypożyczonym pojazdem musi zawsze mieć miejsce na terenie osiedlowej stacji mobilności. Co więcej, koszt wypożyczenia pojazdu jest średnio nawet dwa razy niższy niż cena wynajmu rynkowego odpowiednika.

Hub Mobilności na osiedlu w Łodzi

– To nie przypadek, że właśnie przy osiedlu Zenit uruchomiliśmy pionierskie w skali kraju rozwiązanie komunikacyjne. Nasza inwestycja mieszkaniowa na terenie po dawnym betonowym parkingu i hali sieci handlowej Tesco powstaje zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi, a Echo Share idealnie wpisuje się w powyższą koncepcję stawiającą na pierwszym miejscu ekologię. Punkt elektromobilności uruchomiony we wschodniej części Łodzi jest doskonałą „zieloną” alternatywą dla posiadania własnego środka transportu – mówi Dawid Wrona, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu, członek zarządu Archicom. – Takie mobilne huby działają już z powodzeniem w kompleksach biurowych czy przestrzeni miejskiej, ale do tej pory żadne polskie osiedle nie miało podobnego punktu na własny użytek. Łódź i Zenit to pionierzy w skali całego kraju – dodaje.

Aby skorzystać z usług Echo Share, należy zarejestrować konto użytkownika w aplikacji mobilnej, zaakceptować regulamin i podpiąć kartę płatniczą.

– Pojazd można wynająć na dowolny czas, ale minimum na godzinę. Kluczem do czerpania maksymalnych korzyści z oddanej do użytku stacji jest wypożyczanie i zwracanie pojazdu na terenie Osiedlowego Huba Mobilności. Dzięki temu użytkownicy zyskują realną alternatywę dla podróży prywatnymi autami, które stają się coraz mniej efektywną formą przemieszczania się po miastach. Współdzielenie jest bezpieczną, komfortową i niedrogą alternatywą, ponieważ, mając taki środek transportu na parkingu osiedlowym, można go z wyprzedzeniem zarezerwować i korzystać systematycznie, np. podwożąc dziecko do szkoły, jadąc na zakupy, do fryzjera czy decydując się na wypad poza miasto – mówi Aneta Ogrodniczek, dyrektor ds. kluczowych projektów w Keratronik.

Na terenie stacji Echo Share, mieszkańcy osiedla Zenit mają do dyspozycji nie tylko pojazdy dwukołowe, ale także te czterokołowe. Dzięki temu mogą podróżować po Łodzi w towarzystwie rodziny, przyjaciół czy znajomych.

Dostępność pojazdów można sprawdzić na bieżąco na mapie w aplikacji. Po prawidłowym zarezerwowaniu pojazdu, użytkownik otrzyma komunikat "Rezerwacja zaakceptowana". Otwarcie samochodu lub uruchomienie innego pojazdu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem telefonu lub smartfona. Po opuszczeniu samochodu, użytkownik korzysta z opcji "Zamknij Pojazd", co powoduje zablokowanie zamków. Natomiast komenda "Zablokuj pojazd" odnosi się do roweru lub hulajnogi i skutkuje unieruchomieniem elektrycznego jednośladu. Przed zakończeniem wynajmu samochodu, użytkownik musi podłączyć go do ładowarki znajdującej się na terenie stacji przy osiedlu Zenit. Hub Mobilności jest dostępny całodobowo.