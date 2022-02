Czekający na Jurassic World Dominion z pewnością nie narzekali na nadmiar materiałów promujących ten film. W końcu opublikowano coś konkretnie zaostrzającego apetyty na seans w kinie.

Sporo znanych twarzy w Jurassic World Dominion

Wprawdzie pod koniec zeszłego roku pojawił się materiał wideo „The Prologue - Jurassic World Dominion”, ale nie zawierał on scen z filmu, a zabierał widzów (pokazywano go w amerykańskich kinach IMAX) w daleką przeszłość, aż 65 milionów lat wstecz. Na pełnoprawny zwiastun musieliśmy poczekać aż do dziś.

Ale gdy już się pojawił, to raczej nie rozczaruje fanów tej sagi, a także postaci w niej występujących. Już wcześniej potwierdzono, że w Jurassic World Dominion ponownie pojawią się Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, ale poza nimi w obsadzie znaleźli się między innymi Jeff Goldblum, Sam Neill oraz Laura Dern, którzy spotkają się z wielkimi gadami po dłuższej przerwie. Pod względem fabuły Jurassic World Dominion ma zakończyć tzw. nową trylogię, będzie kontynuacją wydarzeń z Jurassic World (2015) oraz Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). Tym razem dinozaury (także nie widziane w poprzednich filmach) pobiegają (niektóre polatają) na wolności, wspomniany zwiastun dobrze w całą opowieść wprowadza.

Jurassic World Dominion zwiastun

Jurassic World Dominion tylko w kinach. Kiedy premiera?

Jurassic World Dominion uznawany jest za jedną z gorętszych premier kinowych 2022 roku, zainteresowani tym filmem będą mogli zobaczyć go wyłącznie na wielkim ekranie. Przynajmniej początkowo.

Poza samym zwiastunem Universal Pictures przypomniało również o dacie premiery. Jak widać wszystko idzie zgodnie z planami, ponieważ podawany wcześniej termin dalej obowiązuje. Jurassic World Dominion zadebiutuje 10 czerwca. Zamierzacie obejrzeć?

Źródło: Jurassic World