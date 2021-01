Producenci wszelkiego rodzaju sprzętu kładą ostatnio spory nacisk na rozwiązania, które mają pomagać w ochronienie środowiska. Pilot zasilany energią słoneczną to jedno z nich.

Samsung pokazał pilota, którego naładujesz energią słoneczną

Jeśli chodzi o rynek telewizorów, zdecydowanym liderem już od wielu lat pozostaje Samsung. Wśród nowości, jakimi chwalił się podczas tragów CES 2021 były z reguły pozostające w cieniu, ale przecież ważne dla użytkowników piloty do telewizorów, w tym SolarCell Remote. Nazwa wydaje się tutaj wiele wyjaśniać - to pilot zasilany energią słoneczną

Jakie korzyści niesie produkcja takiego gadżetu? Ładowanie za pomocą światła naturalnego lub wewnętrznego (alternatywnie przez port USB) to rezygnacja z baterii. Istotne? Producent szacuje, iż w ciągu 7 lat jego klienci wykorzystują około 99 milionów baterii AAA do obsługi pilotów do TV. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące ilości elektrośmieci wypada uznać to za coś pozytywnego. Dodatkowo, przynajmniej wedle producenta, można upatrywać w tym oszczędności pieniędzy, a także większej wygody użytkowania. Tutaj musi jednak pojawić się pytanie, co wydaje Wam się wygodniejsze? Ładowanie SolarCell Remote czy ewentualna wymiana baterii w standardowym pilocie?

Pierwsi użytkownicy skorzystają z SolarCell Remote już w tym roku

To nie wszystko, bo Samsung chwali się tu również ekologicznym wykonaniem SolarCell Remote. Do jego produkcji są i będą wykorzystywane przetworzone plastikowe butelki, ogółem 24% materiałów ma pochodzić z recyklingu. Podkreślany jest też minimalistyczny designem, samo źródło zasilania umieszczono w tylnej części pilota.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Od razu wypada zaznaczyć, że nie jest to koncept przygotowany na potrzeby wspomnianych targów, ale gotowy produkt. SolarCell Remote będzie dołączany do telewizorów koreańskiego producenta już od tego roku, wspomniano o „dużej części telewizorów NEO QLED i Lifestyle”, a więc nowości, którymi ostatnio też się chwalił.

