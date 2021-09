Zbliżeniowy BLIK to sposób na proste i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych. Z opcji tej mogą już skorzystać klienci PKO Banku Polskiego.

Zbliżeniowy BLIK w PKO BP

Początkowo zbliżeniowy BLIK dostępny był tylko dla klientów Banku Millennium, ale teraz staje się dostępny dla milionów Polaków – na wprowadzenie tej usługi zdecydował się bowiem PKO Bank Polski, który rozpoczął wdrażanie jej do swojej aplikacji IKO.

Aby skorzystać ze zbliżeniowego BLIKA trzeba tylko mieć smartfona z modułem NFC, włączoną blokadą i zainstalowaną aplikacją IKO. W tej ostatniej należy aktywować opcję płatności zbliżeniowych. Wówczas podczas zakupów wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do terminala – połączenie z Internetem ani nawet z siecią komórkową nie jest wymagane. Nie trzeba też (rzecz jasna!) przepisywać kodu.

Proste i wygodne rozwiązanie

Jak widzisz, to proste i wygodne rozwiązanie. Jeszcze jedna korzyść jest taka, że nie trzeba mieć żadnej karty płatniczej – nie tylko przy sobie, ale w ogóle. Zbliżeniowy BLIK jest bowiem przypisany nie do „plastiku”, lecz do konta bankowego. W pełni więc zastępuje kartę. Listę plusów domykają: brak opłat (także przy przewalutowaniu), niezawodność (zapewniana przez Mastercard), bezpieczeństwo (zapewniane przez bank oferujący aplikację) i szeroka sieć akceptacji w Polsce i za granicą. Ta ostatnia wynika z faktu, że system działa jak karta płatnicza, więc jest kompatybilny ze wszystkimi terminalami POS.

„BLIK zbliżeniowy to nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Jest to początek nowej cyfrowej rewolucji na rynku, bo do zamkniętego dotychczas świata płatności zbliżeniowych wchodzi nowy gracz – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. – Prosta obsługa, popularność BLIKA i szeroka sieć akceptacji płatności zbliżeniowych w kraju i na świecie – to sprawi, że płacenie za pomocą telefonu będzie coraz bardziej powszechne”.

Źródło: PKO Bank Polski, informacja własna. Foto: BLIK