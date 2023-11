Ile kosztuje płatny Facebook? Cena w 2023 r.

Facebook przyzwyczaił użytkowników, że korzystanie z serwisu jest zupełnie darmowe. Teraz jednak okazuje się, że płatny Facebook stał się faktem. Ile kosztuje Facebook w miesięcznym abonamencie?

Płatny Facebook – o co chodzi? Jeśli zastanawiasz się, dlaczego na tej popularnej platformie społecznościowej pojawił się w ostatnim czasie komunikat “Podejmij decyzję dotyczącą reklam”, to w skrócie: firma Meta postanowiła uruchomić opcję wykupienia płatnego abonamentu na Facebooku (w pakiecie z Instagramem).

Dlaczego pojawił się płatny Facebook?

Facebook stał się płatny (opcjonalnie) z uwagi na regulacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania prywatnych danych. Nie bez znaczenia była też ustawa o usługach cyfrowych (Digital Services Act; DSA).

Unia Europejska żąda większej kontroli nad prywatnością użytkowników w sieci i wykorzystywania przez przedsiębiorstwa udostępnianych przez nich (internautów) danych. Właśnie dlatego abonament na płatnego Facebooka można wykupić w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z Facebooka bez reklam, a co za tym idzie – nie łączyć swoich danych z działaniami marketingowymi.

Płatny Facebook. Cena w 2023 r. Jeśli chcesz wykupić płatnego Facebooka, cena miesięcznego abonamentu wynosi 59,99 zł. To kwota, która pozwoli wyłączyć reklamy na Facebooku oraz Instagramie. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena płatnego Facebooka dla urządzeń mobilnych. Z opcji wykupienia abonamentu mogą skorzystać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.

Czy można używać Facebooka za darmo?

Pojawienie się opcji wykupienia miesięcznego abonamentu za Facebooka bez reklam nie oznacza, że gigant pozbawił użytkowników możliwości korzystania z platformy za darmo. Jeśli chcesz dalej korzystać z serwisu jak do tej pory, czyli godząc się na udostępnianie swoich danych w celach marketingowych, nie musisz opłacać abonamentu.

Facebook za darmo nadal działa i nie musisz podejmować jakichkolwiek kroków, aby go włączyć w jakikolwiek sposób. Domyślnie każde konto funkcjonuje bez zmian, czyli jest darmowe. W związku z tym uważaj na wszelkie wiadomości sugerujące wyłączenie płatnego Facebooka – może to być próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Choć płatny Facebook już funkcjonuje, to domyślnie twoje konto jest zupełnie darmowe i nie musisz wykonywać żadnych czynności, aby bez trudu używać Facebooka.