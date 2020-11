Sony w końcu potwierdziło to, czego wiele osób się obawiało. Premiera PlayStation 5 będzie w tym roku celebrowana online - bez możliwości kupienia najnowszej konsoli w sklepach stacjonarnych.

Sony wyjaśnia, że zakup PlayStation 5 będzie możliwy jedynie przez sklepy internetowe. Powodem jest oczywiście epidemia i panujące obostrzenia. Zatem, czy nam się to podoba czy nie, rytualnych kolejek do sklepów po najnowszą konsolę od Sony, tym razem nie zobaczymy.

Update: All PS5 console sales on launch day, November 12 or November 19 depending on your region, will be online-only. No units will be available in-store for purchase.



