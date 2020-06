Konsole do gier

PlayStation 5 to „arcydzieło” – tak nazwał tę konsolę Nick Penwarden, wiceprezes ds. inżynierii w Epic Games, podczas wywiadu z Official PlayStation Magazine. Co miał na myśli?

„PS5 to arcydzieło, jeśli chodzi o projektowanie systemów”

Prezentowana kawałkami od kilku miesięcy konsola PlayStation 5 to „arcydzieło, jeśli chodzi o projektowanie systemów”. Tak właśnie ujął to Nick Penwarden z Epic Games, piastujący stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii. Dlaczego tak bardzo zachwyca się tym, co przygotowała firma Sony? Oddajmy mu głos:

[PS5] to nie tylko ogromny skok naprzód pod względem wydajności obliczeniowej i graficznej, ale też rewolucja z zakresu technologii przechowywania i kompresji danych. Sprawia, że przed graczami otworem stają nowe rodzaje gier i wirtualnych doświadczeń.

PlayStation 5 dostarczy nam gry, jakich jeszcze nie było

Podobnie nad możliwości konsoli PlayStation 5 rozpływał się dyrektor technologiczny Epic Games, Kim Libreri:

Grafika i moc obliczeniowa w nowej generacji nie tylko pozwoli na dostarczenie bardziej angażujących gier, ale też umożliwi wdrażanie zupełnie nowych pomysłów na rozgrywkę, z wykorzystaniem w pełni dynamicznych środowisk, znacznie ulepszonej fizyki czy bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji.

To nie pierwszy raz, kiedy ekipa Epic Games tak zachwala nową konsolę Sony. Nie tak dawno temu dowiedzieliśmy się, że kod silnika Unreal Engine 5 musiał zostać częściowo napisany od nowa, aby nadążyć za „rewolucyjnym” SSD, mającym być zresztą jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji PlayStation 5.

Sporo w tym PR-u, ale to nic złego

Epic Games mówi o tym wszystkim najpewniej ze względów PR-owych. Wcale jednak nie musi to oznaczać, że te pochwały są nieuzasadnione. Wszystko wskazuje na to, że nowa generacja konsol rzeczywiście przyniesie graczom dużo dobrego – zarówno tym, którzy wolą PlayStation, jak i tym, którzy zdecydują się na Xbox Series X.

Źródło: VG247, GamesRadar+, informacja własna

Czytaj dalej o PlayStation 5: