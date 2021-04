Trudno w ostatnich miesiącach narzekać na gry, jakie udostępniane są w ramach abonamentu PlayStation Plus. Także w maju oferta powinna sprawić przyjemność wielu graczom.

PlayStation Plus - maj 2021

Battlefield V

Stranded Deep

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (tylko PlayStation 5)

Jak widać, mówimy o grach nie tylko rozpoznawalnych, ale też w większości udanych i dobrze przyjętych przez społeczność. Dodatkowo trudno nazywać je wiekowymi, zapewne znajdą się wśród opłacających PlayStation Plus tacy, którzy jeszcze nie mieli okazji ich sprawdzić.

Battlefield V w PlayStation Plus

Bez wątpienia w oczy najbardziej rzuca się Battlefield V, w końcu mowa o wciąż najnowszej odsłonie bardzo popularnej serii. Premiera tej gry miała miejsce w 2018 roku, chociaż nie da się ukryć, że zdecydowanie lepiej wypadała w branżowych recenzjach (ponad 80%) niż wśród graczy. Tak czy inaczej warto sprawdzić rozgrywkę i być może zrobić sobie wstęp do nadchodzącego następcy, który ma pojawić się pod koniec tego roku.

Zdecydowanie mniejsza rozbieżność not wystąpiła w przypadku Wreckfest, tutaj średnia i w mediach i wśród graczy oscylowała na podobnym poziomie 80%. Teraz nadchodzi czas premiery na konsoli PlayStation 5 ulepszonej wersji Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Wydaje się, że najmniej znane z całego grona jest Stranded Deep, które swoją drogą było oferowane za darmo pod koniec zeszłego roku na Epic Games Store. To typowy survival, zadaniem graczy jest tutaj pomóc przetrwać głównemu bohaterowi - rozbitkowi na bezludnej wyspie.

Źródło: PlayStation Access

