Abonenci programu PlayStation Plus nie powinni narzekać na gry, jakie będą mogli pobrać w przyszłym miesiącu. To naprawdę bardzo dobre i ciekawie zapowiadające się tytuły.

Sony chwali się najnowszym PlayStation Plus. I ma czym

W ostatnich miesiącach Sony przykłada się do programu PlayStation Plus. Tylko w tym roku japoński producent i wydawca udostępnił w jego ramach między innymi Shadow of the Tomb Raider, Control Ultimate Edition czy Final Fantasy 7 Remake. W kwietniu również będzie bardzo interesująco.

Tym razem padło bowiem na Days Gone, czyli jedną z najlepszych gier na Playstation 4, a także Zombie Army 4: Dead War z zeszłego roku oraz jeszcze większą nowość w postaci Oddwold: Soulstorm.

PlayStation Plus - kwiecień 2021

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Oddwold: Soulstorm (tylko PlayStation 5)

Oddworld: Soulstorm nie miał jeszcze premiery

I o ile Days Gone oraz Zombie Army 4: Dead War już znamy, o Oddwold: Soulstorm nie można powiedzieć tego samego. Z prostej przyczyny, ta gra jeszcze nie miała swojej premiery, zaplanowano ją na 6 kwietnia. Już wcześniej podawano, że od razu dołączy ona do oferty PlayStation Plus na kwiecień, z pewnością poszerzy to grono zainteresowanych nią graczy.

Zapowiedzi były tu obiecujące. Mówimy o następcy Oddworld: New ‘n’ Tasty, a zarazem połączeniu przygodówki i platformówki, w którym nie zabraknie też zagadek logicznych. Dotychczas prezentowane materiały wideo wyglądały dobrze, pozostaje mieć nadzieje, że po premierze takie same będą oceny nie tylko w mediach, ale i wśród graczy.

Źródło: PlayStation Access

