Nowa era cheatów. Podkładka, która sama celuje w przeciwników

Paweł Maziarz
Podkładka pod mysz, która sama “celuje” w przeciwników? To możliwe! Mechanizm połączony z inteligentnym oprogramowaniem może przesuwać muszkę, zapewniając niemal perfekcyjne trafienia bez żadnych cheatów w grze... przynajmniej tych programowych.

Większość cheatów w grach bazuje na programowych oszustwach, które stosunkowo łatwo wykryć i za które gracz może szybko otrzymać bana. Czasami jednak można pójść w zupełnie inną stronę. Nick z kanału Basically Homeless opracował nietypowe rozwiązanie – specjalną podkładkę pod myszkę, która w sprytny sposób wspomaga celowanie, bez ingerencji w oprogramowanie gry. 

Podkładka, która sama rusza myszką

Podstawą projektu była modyfikacja samego stanowiska gracza. Nick wyfrezował w blacie biurka otwór, w którym umieścił dużą podkładkę. Pod nią zamontował mechanizm ruchu pochodzący z plotera rysunkowego, dzięki czemu cała podkładka może przesuwać się w dwóch osiach. Większość elementów została sprytnie ukryta pod blatem, a brakujące dystanse i prowadnice wykonano przy użyciu druku 3D.

Za sterowanie ruchem odpowiada kontroler GRBL, powszechnie stosowany w prostych maszynach CNC. Pozwoliło to na łatwe wysyłanie precyzyjnych komend sterujących położeniem podkładki. W praktyce oznacza to, że zamiast poruszać kursorem w grze, system fizycznie przesuwa powierzchnię pod myszą, zmieniając jej pozycję względem sensora.

Oprogramowanie wykrywa przeciwnika 

Najważniejszą rolę odgrywa jednak oprogramowanie analizujące obraz z ekranu. Nick wykorzystał technologię rozpoznawania obrazu opartą na YOLO (You Only Look Once), który w czasie rzeczywistym rozpoznaje przeciwników pojawiających się w polu widzenia. Gdy cel znajdzie się blisko celownika, algorytm oblicza niezbędną korektę i wysyła polecenie do mechanizmu podkładki.

Efekt końcowy jest zaskakująco skuteczny i niemal niewidoczny dla gracza. Celowanie staje się nienaturalnie precyzyjne, a ruch wygląda jak idealnie opanowana technika, a nie działanie wspomagania.  

Osoby testujące system zaczynały wierzyć we własne „pro-gamingowe” umiejętności... aż do momentu, gdy wspomaganie zostało wyłączone i nagle okazywało się, jak bardzo podkładka pomagała. 

Koniecznie zobaczcie poniższe wideo: 

    Gregorio
    I to jest prawdziwy sprzet dla pro-gejmerow a nie jakiec LEDy. I nawet nie jest potrzebny ekran z odświeżaniem 500Hz.
      pawluto
      Jak ktoś jest ofermą i grać niepotrafi , to wymyśla takie wynalazki...
      Co to za przyjemność grać na takim czymś ?
      Gram w BF6 BR i bez tego typu wynalazków są emocje , często obrywam, nawet za często ...ale nie mam zamiaru stosować żadnych cheatów bo to psuje grę...

