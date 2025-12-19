Zaktualizuj BIOS do płyty głównej. Inaczej nie pograsz w Valorant

Zaawansowane cheaty sprzętowe potrafiły oszukiwać system jeszcze przed startem Windowsa. Riot Games odkryło groźną lukę w BIOS-ach płyt głównych. Teraz gracze muszą je zaktualizować, inaczej mogą stracić dostęp do gry.

Odkryta podatność związana jest z bardzo wczesnym etapem uruchamiania komputera. W chwili wciśnięcia przycisku zasilania system znajduje się w najbardziej uprzywilejowanym stanie, zanim jeszcze zostanie uruchomiony system operacyjny Windows. To właśnie wtedy ładowane są podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, które później mają chronić pamięć i jądro systemu. Jeśli na tym etapie coś zawiedzie, całe późniejsze zabezpieczenia mogą okazać się nieskuteczne.

Odkryli lukę cheaterów

Zespół Riot odkrył, że na części płyt głównych funkcja znana jako Pre-Boot DMA Protection była niepoprawnie inicjalizowana. BIOS sygnalizował systemowi operacyjnemu, że ochrona jest aktywna, mimo że kluczowy mechanizm sprzętowy, czyli IOMMU, nie działał poprawnie w pierwszych sekundach uruchamiania komputera. W praktyce oznaczało to, że system „ufał” zabezpieczeniu, które w rzeczywistości nie chroniło pamięci RAM w krytycznym momencie startu.

To otwierało drogę dla zaawansowanych oszustw sprzętowych opartych na technologii DMA, czyli Direct Memory Access. Tego typu cheaty wykorzystują fizyczne urządzenia podłączane do komputera, które mogą uzyskać bezpośredni dostęp do pamięci operacyjnej z pominięciem procesora i systemu Windows. IOMMU pełni tu rolę strażnika, który kontroluje, jakie urządzenia mają prawo do takiego dostępu. W opisywanym przypadku „strażnik” formalnie był na posterunku, ale faktycznie nie działał, co dawało oszustom krótkie, lecz wystarczające okno czasowe na wstrzyknięcie kodu i ukrycie się przed antycheatem Vanguard.

Ważna aktualizacja BIOS

Po potwierdzeniu problemu Riot przekazał swoje ustalenia producentom sprzętu. Firmy takie jak ASUS, Gigabyte, MSI oraz ASRock przygotowały aktualizacje BIOS/UEFI, które naprawiają błędną inicjalizację IOMMU. Dzięki tym poprawkom zabezpieczenia działają praktycznie od razu po włączeniu komputera, dokładnie tak, jak oczekuje tego system operacyjny i oprogramowanie antycheatowe.

Aktualizację BIOS można pobrać z oficjalnej strony producenta płyty głównej. Po wybraniu dokładnego modelu płyty trzeba przejść do sekcji wsparcia technicznego i pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Proces aktualizacji różni się w zależności od producenta, dlatego kluczowe jest stosowanie się do oficjalnych instrukcji. Choć operacja ta bywa postrzegana jako ryzykowna (w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia płyty), wykonana poprawnie znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa całego systemu. W momencie przygotowywania artykułu nie udało nam się jeszcze odnaleźć odpowiednich aktualizacji, dlatego najprawdopodobniej zostaną one udostępnione w najbliższych dniach.

Nie zaktualizujesz BIOS-u? Nie będziesz grał

Dla graczy, którzy nie zdecydują się na aktualizację, konsekwencje mogą być odczuwalne. Vanguard może nałożyć ograniczenie znane jako VAN:Restriction, co uniemożliwi uruchomienie gry. Taki komunikat nie oznacza oskarżenia o oszustwo, lecz informację, że konfiguracja systemu nie spełnia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i jest zbyt podobna do środowisk wykorzystywanych przez cheaterów. Aby wrócić do gry, konieczne będzie włączenie wymaganych zabezpieczeń lub aktualizacja BIOS płyty głównej.

Riot zapowiada również, że w przyszłości ten wymóg może objąć wszystkich graczy rywalizujących na najwyższym poziomie rankingowym, aby zapewnić jednolity i zaufany poziom bezpieczeństwa w najbardziej konkurencyjnych meczach. Celem tych działań nie są masowe blokady, lecz zamknięcie całej klasy oszustw sprzętowych, które do tej pory były wyjątkowo trudne do wykrycia.

foto: Adobe Stock