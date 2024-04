Problemy z produkcją wyświetlaczy typu OLED, z którymi boryka się firma Samsung mają podobno wpływ na spore opóźnienie premiery nowych modeli iPadów serii Pro.

Nowe iPady w 2024 roku

Kilkukrotnie wspominaliśmy o tym, że ubiegły rok był pierwszym od czasu debiutu oryginalnego iPada (w 2010 roku), w którym nie pojawił się żaden nowy tablet marki Apple.

Pod koniec lutego pojawiły się doniesienia, że konferencja produktowa Apple odbędzie się w marcu, a wśród nowych produktów pojawi się między innymi iPad Air z wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cala.

Tak się jednak nie stało, a analitycy wskazują, że jedną z przyczyn braku pojawienia się nowych iPadów są podobno problemy firmy Samsung z produkcją wyświetlaczy OLED do tabletów Apple serii Pro.

Początkowo Apple planowało kupować wyświetlacze od różnych dostawców, tak by zdywersyfikować dostawy, ale ostatecznie wybrane zostały tylko dwie firmy - Samsung oraz LG Display. Pierwsza odpowiada za dostawy 11-calowych matryc, a druga za 13-calowe panele.

Premiera nowych iPadów Pro planowana była podobno właśnie na marzec, ale Samsung nie był w stanie dostarczyć zamówionej liczby komponentów na czas. W związku z tym firma z Cupertino przeniosła część produkcji mniejszych ekranów do LG Display.

W wyniku tych zmian LG Display odpowiadać będzie za 60% dostaw wyświetlaczy do najnowszej serii tych iPadów. Na początku marca Apple zamówiło podobno 8,5 miliona paneli OLED od obu wspomnianych wyżej firm. Wydaje się sporo, ale to spadek w stosunku do ubiegłorocznych prognoz, według których zamówienie opiewać miało na 10 milionów sztuk.

Kiedy premiera iPadów?

Mark Gurman z serwisu Bloomberg twierdzi, że nowe iPady serii Air oraz Pro pojawią się w maju.

