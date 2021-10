Firmą odpowiedzialną za produkcję poduszek wzorowanych klasycznymi modelami komputerów Apple jest Throwboy. Projekt pojawił się na Kickstarterze, a twórcy zebrali niezbędne fundusze w niespełna godzinę!

Poduszki Throwboy w kształcie komputerów Apple

Iconic Pillow Collection 2 - tak firma nazwała najnowszą kolekcję poduszek inspirowanych komputerami Apple sprzed lat. Jeśli dziwi Was fakt, że ktoś wpadł na taki pomysł (i to kolejny raz, gdyż Throwboy ma już w swoim portfolio pluszaki w kształcie komputerów Apple), to przypominamy, że jeszcze kilka dni temu do sprzedaży trafiły skarpety pełniące funkcję etui na AirPodsy.

Kolekcja w całej okazałości. To który "komputer" wybieracie?

Ku większemu zaskoczeniu - projekt okazał się hitem wśród społeczności Kickstartera, gdzie Iconic Pillow Collection 2 ma swój początek. Twórcy planowali zebrać 10.000 USD - i cel został zrealizowany w niespełna godzinę. Na ten moment zebrano już ponad 25.000 USD.

Skąd pomysł na poduszki wzorowane na komputerach Apple?

Twórcy twierdzą, że projekt ma na celu umożliwić wyrażenie tego, co lubimy i kochamy. Ma to oczywiście jakiś sens. Od zawsze ludzie ubierają się w koszulki z logo ulubionego zespołu, naklejają różnego rodzaje symbole na przeróżnych obiektach (jak na przykład wielbiciele Apple mają w zwyczaju naklejać logo nadgryzionego jabłka na samochodach), a więc czemu miałyby nie powstać poduszki dla fanów leciwych komputerów z Cupertino.

Ich wygląd to oczywiście kwestia gustu, ale producent zadbał o odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów

Producent gwarantuje, że zakupione poduszki będą nie tylko dobrze wyglądać, ale jednocześnie będą wykonane z wysokiej jakości materiałów i poza funkcją dekoracyjną - można ich użyć jak najzwyklejszych poduszek (kto by nie chciał położyć się na iMacu G4 z 2002 roku?).

Ile kosztują te komputerowe poduszki?

Na ten moment najtańszą opcją zakupu jest 1 poduszka w cenie 39$. Jeśli jednak jesteście zainteresowani zakupem, musicie się śpieszyć. Ceny mogą zmienić się na wyższe wraz z rosnącą popularnością.

I jak, wesprzecie projekt i kupicie poduszkę w kształcie komputera Apple? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają.

