Kilka dni temu na rynek trafiły najnowsze odsłony serii Pokémon: Scarlet oraz Violet. Obie produkcje, mimo, że mają pewne niedoróbki techniczne, świetnie się sprzedają.

Pokémon: Scarlet & Violet w liczbach

Serię Pokémon spokojnie można zaliczyć do najlepszych gier na Nintendo Switch - już od wielu lat ma wiernych fanów, których z każdym rokiem przybywa. Najnowsze produkcje z cyklu, czyli Violet i Scarlet, zadebiutowały 18 listopada 2022 roku i doskonale radzą sobie na rynku. Jak informuje serwis Gamesindustry.biz, w Wielkiej Brytanii trafiły na listy najlepiej sprzedających się tytułów, wyprzedzając takie hity, jak God of War Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2 oraz FIFA 23.

Jak się okazuje, Pokémon Violet jest bardziej popularną z dwóch nowych gier, stanowiąc 52% sprzedaży pudełkowej. W przypadku Scarlet liczba ta wynosi 42%, a pozostałe 6% dotyczy podwójnego wydania. Dodatkowo dziewiąta generacja Pokemonów sprzedaje się o 70% lepiej niż Diamond & Pearl z zeszłego roku, a także o 56% większa niż Pokémon Legends: Arceus, debiutujący na początku tego roku. Jest to również druga najlepsza premiera w całej kolekcji (lepszą sprzedaż osiągnęło jedynie Pokémon Diamond & Pearl)

Nowe Pokemony z problemami

Mimo, że gra sprzedaje się rewelacyjnie i zbiera dobre oceny, to sama w sobie ma pewne problemy z wydajnością. Kłopotliwa jest między innymi jazda pojazdami, wpadanie pod teksturę oraz dziwne animacje. Gry otrzymały łatkę już pierwszego dnia, ale wygląda na to, że studio Game Freak ma przed sobą długą drogę, aby wszystko wyglądało, jak powinno.

Graliście już w Pokémon Scarlet & Violet? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: gamesindustry.biz, nintendo.pl