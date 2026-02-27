Samsung Galaxy S26 trzyma poziom. Tak działa nowa stabilizacja wideo

Jedną z ̶n̶i̶e̶w̶i̶e̶l̶u̶ nowości w serii Samsung Galaxy S26 jest ulepszona stabilizacja wideo z blokadą horyzontu. Oto, jak działa.

Po włączeniu tej funkcji smartfon niweluje nie tylko ruchy telefonu w górę, w dół i na boki, ale i jego odchylenia. I to bardzo agresywne odchylenia, bo Galaxy S26 może wykonać pełny obrót 360 stopni, a kadr i tak pozostaje wyrównany.

Nie jest to pomysł nowy, bo z podobnej funkcji korzystałem już w 2020 roku w smartfonie LG Wing (ktoś go jeszcze pamięta?), a w kolejnych latach blokada horyzontu trafiła m.in. do wybranych telefonów vivo czy Motoroli. Niemniej w wykonaniu Samsunga działa to naprawdę dobrze, co możecie zobaczyć na przykładzie poniższego nagrania z Galaxy S26 Ultra.

Aby oprogramowanie mogło wyciąć stabilny kadr klatka po klatce, nagranie bazuje na niewielkim wycinku matrycy. Efekt uboczny jest taki, że po włączeniu blokady horyzontu kadr zostaje mocno zwężony, mniej więcej do poziomu zoomu 1,4x w przypadku aparatu głównego. Tryb ten działa jednak także z obiektywem ultraszerokokątnym.

Stabilizacja wideo z blokadą horyzontu dostępna jest w smartfonach Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra.