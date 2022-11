Sprzedaż pomp ciepła bije kolejne rekordy. Rzuciliśmy się na te urządzenia, instalujemy ich niemal najwięcej w Europie i nie zanosi się na zmianę tego trendu.

Ogromny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce

O boomie na pompy ciepła mówi się od kilkunastu miesięcy. Już dwa poprzednie lata przyniosły bardzo zauważalne wzrosty, ale to co dzieje się teraz niemalże wymyka się poza skalę.

Z danych przygotowanych przez PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) wynika, iż w trzech kwartałach 2022 roku sprzedaż pomp ciepła w Polsce zwiększyła się o aż 140% (rok do roku). Trzeba jednak nadmienić, iż chodzi tutaj o wykorzystywane do ogrzewania pompy ciepła typu powietrze-woda, które są zdecydowanie najpopularniejsze. W przypadku gruntowych pomp ciepła przeznaczonych do tego celu też mamy do czynienia ze wzrostami, ale o „tylko” 40%.



źródło: PORT PC

Jak będzie dalej? PORT PC szacuje, że 2022 rok zakończy się ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła o około 130% (rok do roku). Będzie to oznaczało prawie 200 tysięcy sztuk i tym samym około 30% udziału w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych, jakie zostaną w tym roku sprzedane w naszym kraju.

Warto przypomnieć, że już w 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, była w Polsce wyższa niż w Niemczech. W tym roku znacząco zbliżymy się naszych zachodnich sąsiadów jeśli chodzi o poziom sprzedaży. W Niemczech szacuje się, iż będzie to około 230-250 tysięcy pomp ciepła.

Dofinansowanie na pompę ciepła kuszącą opcją

Tamtejsze władze bardzo mocno stawiają na omawiane rozwiązanie. Również dla Polaków znacznie mają programy takie jak Moje ciepło czy Czyste Powietrze, które pozwalają uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła.

Liczba składanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze (dotyczy istniejących już domów i wymiany źródła ogrzewania) pokazuje, że pompa ciepła jest teraz znacznie atrakcyjniejszym rozwiązaniem niż kocioł na biomasę czy kocioł gazowy.



źródło: PORT PC

Czy pompa ciepła się opłaca?

Z dofinansowaniami zwykle jest jednak tak, że stają się okazją do podniesienia cen, w tym przypadku dla sprzedawców i monterów. Pompy ciepła faktycznie zauważalnie zdrożały w ostatnim czasie, ale aktualnie, jeśli weźmie się też pod uwagę ceny prądu oraz zawirowania na rynku gazu, a zwłaszcza węgla i pelletu, pozostają najbardziej opłacalnym źródłem ogrzewania domu.

Niekoniecznie każdego, chociażby w myśl hasła najpierw termomodernizacja, dopiero pompa ciepła, ale to już temat na inne rozważania. Można być jednak pewnym, że to właśnie pompy ciepła będą dalej mocno promowane, także przez władze, chociażby z uwagi na plany UE dotyczące odejścia od paliw kopalnych oraz ogólny nacisk na rozwiązania ekologiczne. Początkowy duży koszt inwestycji jest też rekompensowany faktem, iż mowa o urządzeniu bezobsługowym.

Źródło: PORT PC