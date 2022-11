Polar Ignite 3 bazuje na swoim wyśmienitym poprzedniku, ale wprowadza też dużo nowego. Co ma do zaoferowania ten zegarek sportowy?

Sportowy zegarek Polar Ignite 3 – teraz z ekranem AMOLED

Jego poprzednik znalazł się wśród najlepszych zegarków sportowych w naszym rankingu, a ten ma być jeszcze lepszy. Polar Ignite 3 nie jest może rewolucyjnym modelem, ale producent niezaprzeczalnie stawia kolejny krok w kierunku idealnego czasomierza dla aktywnych użytkowników.

Wyświetlacz LCD został w tej generacji zastąpiony przez AMOLED (w rozmiarze 1,28 cala), więc możemy liczyć na żywe kolory i wysoki kontrast, poprawiający czytelność w trudniejszych warunkach. Panel został przykryty zakrzywionym szkiełkiem Gorilla Glass, co z kolei pozytywnie wpływa na jego wytrzymałość. Całość zaś otoczona jest ramką ze stali nierdzewnej.

Co oferuje Polar Ignite 3? Ano jest tego sporo

W „Trójce” zmienił się nie tylko ekran, ale też to, co się na nim pojawia. Wśród nowości znajdują się edytowalne widżety oferujące błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji – tych, których potrzebujesz najbardziej. A skoro już jesteśmy przy informacjach, to rzućmy okiem na funkcje, jakie oddaje do dyspozycji użytkowników nowy Ignite.

SleepWise to zupełnie nowa funkcja, która na podstawie czasu i jakości snu określa poziom uważności następnego dnia, a także podpowiada, jaki jest optymalny czas na odpoczynek. To, jak dobrze zregenerował się organizm użytkownika, pokazuje natomiast analizator Nightly Recharge. Relaks ułatwiają również ćwiczenia oddechowe Serene.

Właściwy rytm treningowy z kolei pomaga odnaleźć kompletny zestaw narzędzi, takich jak Fitness Test, Test Marszowy czy Biegowy Test Wydolności. Nie zabrakło też wielu trybów treningowych (jest ich przeszło 150), a FitSpark to zestaw ćwiczeń na każdy dzień – dostosowany do obecnej kondycji i statusu treningowego. Od teraz możesz też liczyć na wskazówki głosowe podczas ćwiczeń.

Polar Ignite 3 oferuje też – naturalnie – precyzyjny pomiar pulsu, licznik kroków, dystansu i kalorii, dwuzakresowy GPS oraz funkcje smartwatcha, takie jak powiadomienia z telefonu czy sterowanie muzyką. Dopełnieniem całości jest dwa razy szybszy procesor oraz akumulator zapewniający do 5 dni działania między ładowaniami.

Ile kosztuje Polar Ignite 3? Cena

Polar Ignite 3 jest zatem pod wieloma względami lepszy od poprzednika, ale – co w związku z tym nie może dziwić – jest też wyraźnie droższy. Ten nowy zegarek został wyceniony na 1599 złotych, niezależnie od wariantu kolorystycznego, a do wyboru będą: czarny, różowy, piaskowy i brązowo-miedziany.

Źródło: Polar Electro