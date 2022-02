Komputery kwantowe to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków informatyki, który otwiera furtkę do ogromnej ilości badań i projektów. Problem w tym, że do tej pory w naszym kraju mało kto miał dostęp do takiego sprzętu. Teraz to się zmieni za sprawą IBM Quantum Network.

Polska dołącza do IBM Quantum Network

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN), dołącza do sieci IBM Quantum Network. Informacja jest o tyle istotna, że to pierwszy hub kwantowy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego IBM wybrał Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe? Kluczowe znaczenie miał tutaj fakt, iż PCSS prowadzi od wielu lat prace badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń kwantowych oraz komunikacji kwantowej.

Polskie zespoły naukowe zainteresowane obliczeniami kwantowymi wskazały PCSS jako ośrodek o odpowiednim potencjale osobowym i technologicznym dla zapewnienia dostępu do komputera kwantowego IBM. Z tego dostępu skorzystają także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych – zauważa Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Polacy będą mieli dostęp do komputera kwantowego

Co to oznacza w praktyce? IBM wspólnie z polskimi naukowcami będzie rozwijać technologię obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

PCSS będzie zatem jednostką, która będzie odpowiadać za organizację dostępu do komputera kwantowego dla polskich zespołów naukowych. Na zmianach mają skorzystać także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych.

Temat jest o tyle istotny, że obliczenia kwantowe mają ogromną ilość zastosowań (zobaczcie infografikę poniżej!). To dzięki komputerom kwantowym można przeprowadzać wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym.

Na dostępie do komputera kwantowego ma skorzystać też nasze państwo, które będzie wykorzystywać nową technologię na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy też w modelowaniu kryzysowym.

Pierwsze ustalenia w procesie uzyskania dostępu do komputera kwantowego miały miejsce już w listopadzie 2021 roku, ale decyzja została podjęta dopiero teraz. Pod koniec lutego mamy uzyskać dostęp do kwantowej platformy i kwantowego węzła (QuantumHub PL) ze zdalnym, współdzielonym dostępem do zasobów komputera kwantowego IBM, a na wyniki pierwszych eksperymentów mamy poczekać do końca kwietnia. Później Quantum Hub będzie czekać rozbudowa bibliotek programistycznych i narzędzi cyfrowych dla obliczeń kwantowych.

Źródło: PSNC, IBM