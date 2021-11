Powszechne wykorzystanie komputerów kwantowych to wciąż melodia przyszłości, ale prace nad takimi maszynami idą pełną parą – koncern IBM poinformował o opracowaniu nowego systemu, który ma być kamieniem milowym na drodze do upowszechnienia takich konstrukcji.

IBM to jeden z głównych graczy na rynku komputerów kwantowych. Jak się okazuje, producent wcale nie ma zamiaru zwalniać tempa przy projektowaniu coraz wydajniejszych konstrukcji. Po systemie Falcon z 27 kubitami i Hummingbird z 65 kubitami, zaprezentował on system Eagle korzystający ze 127 kubitów – to konstrukcja oferująca możliwości nieosiągalne nawet dla najwydajniejszych superkomputerów.

IBM Quantum Eagle – najwydajniejszy komputer kwantowy na świecie

IBM chwali się, że opracowanie systemu Quantum Eagle jest kamieniem milowym na drodze do dnia, w którym komputery kwantowe będą przewyższać osiągami klasyczne systemy komputerowe. I rzeczywiście tak jest! To pierwszy komputer kwantowy na świecie, który dysponuje ponad 100 kubitami (w tym przypadku 127) – według twórców maszyny, jest to granica, której już nie da się zasymulować za pomocą tradycyjnych superkomputerów.



W celu poprawy stabilności działania, twórcy procesora Eagle zdecydowali się przenieść obwody sterujące na kilka poziomów

Quantum Eagle zostanie udostępniony wybranym członkom sieci IBM Quantum Network do celów badawczych za pośrednictwem chmury IBM. Większa liczba kubitów pozwoli naukowcom przeprowadzać bardziej złożone eksperymenty i uruchamiać bardziej wymagające oprogramowanie, służące np. optymalizacji uczenia maszynowego, modelowania nowych cząstek i materiałów, czy wynajdywania nowych leków.

IBM szykuje kolejne, wydajniejsze komputery kwantowe

IBM nie zamierza jednak na tym poprzestawać i już pracuje nad jeszcze wydajniejszymi systemami. Plany są naprawdę ambitne!

Według ujawnionych planów, w przyszłym roku IBM ma zaprezentować komputer Osprey z 433 kubitami, a rok później system Condor już z 1121 kubitami. Mało tego! W przyszłości planowane są konstrukcje oferujące miliony czy nawet biliony kubitów.

Producent przy okazji pochwalił się IBM Quantum System Two, czyli koncepcją nowoczesnego centrum obliczeń kwantowych – według wstępnych planów, ma ono być gotowe do działania już w 2023 roku.

Źródło: ComputerBase, Guru3D, IBM