Dwa nowe smartfony Huawei już w Polsce. Są piękne, a to tylko początek zalet

Stylowy wygląd, szokująco dobry aparat do selfie, superszybkie ładowanie i dobry ekran. To tylko niektóre atuty Huawei Nova 13 i Nova 13 Pro. Niestety, są też pewne wady.

Do Polski zawitała już kolejna generacja smartfonów Huawei Nova. Znajdują się w górnej części średniej półki cenowej, ale oferują całkiem dobre parametry. Mają sporo zalet i jeden (niestety dość duży) minus.

Premiera Huawei Nova 13 w Polsce

Oba nowe smartfony – Huawei Nova 13 i Nova 13 Pro – nie są żadną niespodzianką. Pojawiły się już kilka miesięcy temu, choć w Polsce możemy je dostać od 3 lutego 2025 r.

Podstawowy model, czyli po prostu Huawei Nova 13, ma ekran OLED o przekątnej 6,7” i odświeżaniu 120 Hz. Rozdzielczość to nieco ponad Full HD+. Za wydajność odpowiada autorski procesor Huawei – Kirin 8000 z taktowaniem 2,4 GHz. Wspiera go 12 GB RAM, a o długi czas pracy na jednym ładowaniu dba bateria 5000 mAh. Zaletą jest szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Główny aparat ma 50 MP i optyczną stabilizację obrazu (f/1.9). Towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 MP (f/2.2). Wrażenie robi przednia kamera z matrycą 60 MP, co sprawia, że telefon może być niezłym wyborem dla fanów selfie i nagrywania wideo. Całość zamknięto w ważącej 195 g obudowie o zaskakująco niewielkiej grubości 7 mm.

Na wyposażeniu mamy głośniki stereo, Wi-Fi 6, nie najnowszy już moduł Bluetooth 5.2, a także obsługę sieci 4G. Sporym problemem jest natomiast brak Androida. Obie niedogodności to skutek amerykańskich sankcji nałożonych na chińskiego producenta jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa. W zamian mamy autorskie oprogramowanie HarmonyOS 4.2. Nie ma na nim usług Google (Gmail, Sklep Play, Google Maps, itp.). Można je doinstalować, wymaga to jednak poszukania pewnego sposobu na obejście blokady. Wszystkie aplikacje mają swoje odpowiedniki i w praktyce korzystanie z systemu (skądinąd: bazującego na Androidzie i bardzo podobnym do niego) Huawei nie powinno być dużym problemem.

Huawei Nova 13 Pro

Lepszy z najnowszej dwójki to model Huawei Nova 13 Pro. Procesor jest ten sam, mamy również 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci. Także ten model ma baterię 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W. Jest jednak kilka istotnych różnic.

Ekran jest większy (6,8”, OLED) i ma wyższą rozdzielczość – 2776 × 1224 piksele. Mamy tu też dodatkowy obiektyw tylnego aparatu – teleobiektyw ze zbliżeniem optycznym (12 MP). Główny obiektyw ma natomiast zmienną wartość przysłony (f/1.4–f/4.0), co spotykane jest raczej wyłącznie w fotograficznych smartfonach z najwyższej półki.

Co ciekawe, podwójny aparat znalazł się także z przodu. Oferuje optyczne, dwukrotne zbliżenie, co powinno pozwolić na wykonanie pięknych zdjęć portretowych. Oba aparaty przednie mają autofocus.

Ile kosztują nowe Huawei Nova 13?

Podstawowy model został wyceniony na 2299 zł. Huawei Nova 13 Pro w topowej wersji 12/512 GB kosztuje natomiast 2999 zł. Konkurentami smartfonów z tej serii mogą być więc na przykład Xiaomi 14T i 14T Pro czy Samsung Galaxy S24 FE.