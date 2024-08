Możemy już kupić Xiaomi Band 9 w Polsce. Ale czy warto? Sprawdźmy, co dostaniemy za niecałe dwie stówki (są też oferty promocyjne na start).

Choć sprzęt miał swoją premierę w Chinach już jakiś czas temu, dopiero teraz trafił do Polski. Opaska sportowa Xiaomi Band 9 to kolejna generacja znanej i lubianej serii. Pierwsza generacja była zresztą zarazem pierwszą tak popularną opaską smart tego typu. Sprawdźmy zatem, co oferuje najnowszy model i czy warto go kupić.

Premiera Xiaomi Smart Band 9 w Polsce

Możemy już kupić nową opaskę sportową w Polsce. Trafiła właśnie do oficjalnej dystrybucji i ma niezłą cenę. Sprzęt posiada obudowę wykonaną z aluminium i niezłą baterię 233 mAh. Pełne ładowanie zajmuje zaledwie jedną godzinę. Akumulator wystarczy na do trzech tygodni pracy. Jeśli włączymy natomiast funkcję Always-On Display, wciąż mamy 9 dni maksymalnego czasu pracy.

Wyświetlacz AMOLED ma częstotliwość odświeżania 60 Hz i maksymalną jasność 1200 nitów. Możemy wybierać spośród ponad 200 tarcz zegarka. Dodatkowo użytkownik ma też opcję konfigurowania ich. Każdy może więc oglądać takie informacje, jakie go najbardziej interesują.

Opaska sportowa to i funkcje dla aktywnych, czy monitorowanie stanu naszego organizmu. Xiaomi Smart Band 9 ma liczne czujniki, w tym do pomiaru SpO2, pomiar tętna, czy analizę snu. W porównaniu z poprzednikiem (Xiaomi Samrt Band 8) wyniki są o 18% dokładniejsze.

Komunikacja ze smartfonem odbywa się przez Bluetooth 5.4 (najnowszy standard). Xiaomi Smart Band 9 posiada ponad 150 trybów sportowych, a postępy treningów możemy zobaczyć w aplikacji lub na ekranie opaski. Możliwe jest używanie jej także podczas pływania - obudowa jest wodoszczelna (IP68, 5 ATM).

Poza tym Xiaomi Smart Band 9 pozwoli na sterowanie muzyką, wyświetlanie powiadomień ze smartfona, czy podgląd aktualnej pogody.

Cena Xiaomi Band 9

Opaska sportowa Xiaomi Band 9 trafiła już do polskich sklepów. Co ciekawe, niekiedy nosi nazwę “Xiaomi Mi Band 9”. innym razem spotykamy ją jako “Xiaomi Smart Band 9”. To ten sam produkt.

Cena również nie zawsze jest taka sama. Waha się od 169 zł do nieco ponad 200 zł. W niektórych sklepach mamy ofertę promocyjną na start sprzedaży. Najczęściej spotykamy opaskę w kolorze czarnym (zarówno kapsułka, jak i pasek). Pamiętajmy, że na rynku jest wiele oryginalnych i nieoryginalnych pasków zastępczych. Możemy je sami zmieniać, co pozwoli nie do poznania zmienić styl elektronicznego gadżetu.