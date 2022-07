Amazon Prime Day to nie tylko szansa na zakupy wszelkiej maści sprzętu i gadżetów w niższych cenach, ale również niezła okazja dla graczy.

Ponad 30 gier dla abonentów Amazon Prime

O najlepszych naszym zdaniem promocjach na Amazon Prime Day piszemy w oddzielnej publikacji. Warto jednak przypomnieć, że wciąż można załapać się na ofertę dedykowaną graczom. Właśnie na wspomnianą okoliczność Amazon przygotował bowiem ponad 30 gier do odebrania.

Określenie prawie za darmo wydaje się chyba najwłaściwsze. Skorzystać mogą bowiem abonenci Amazon Prime (Prime Gaming jest jego częścią), który jest do nabycia za 49 złotych (na cały rok). Niektóre gry zostały udostępnione już wcześniej, inne dopiero teraz. Zainteresowani mogą przypisywać je do swojej biblioteki do końca Amazon Prime Day, czyli jeszcze dziś i jutro.

Darmowe gry na Amazon Prime Day. Co można pobrać?

Na pierwszy plan wysuwane są tutaj te produkcje, które udostępniono teraz. To sześć gier określanych mianem tych większych.

Mass Effect: Legendary Edition

GRID Legends

Need for Speed: Heat

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Dołączyły one do już wcześniej udostępnionego grona obejmującego kilkadziesiąt gier niezależnych. I tu niektórzy mogą znaleźć coś ciekawego dla siebie, na liście jest chociażby polski Serial Cleaner.

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year: 10 Pack

Rain World

Road Trip: 3 Pack

Samurai Showdown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

I jak, widzicie coś ciekawego? Skorzystacie z oferty? A być może już to zrobiliście?

Źródło: PrimeGaming