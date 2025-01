Jak sprawdzić, czy telefon nie jest na podsłuchu? Kod na telefon

Podejrzewasz, że Twój smartfon jest na podsłuchu? W dzisiejszym poradniku znajdziesz kilka porad dotyczących sprawdzenia, czy ktoś podsłuchuje rozmowy lub przechwytuje wiadomości.

Wielu czytelników Benchmarka zastanawia się, jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu. Co pewien czas dochodzą nas doniesienia medialne, świadczące o takiej możliwości. Niekiedy na podsłuchiwanie rozmów decydują się oszuści, czasem jednak jest to akcja organów państwowych. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu przez policję lub przez cyberprzestępców.

Złośliwe oprogramowanie, a może akcja policji?

Jak sprawdzić czy mój telefon jest na podsłuchu? To pytanie często pojawia się w pytaniach naszych czytelników. Możliwą przyczyną problemu może być obecność złośliwego oprogramowania na smartfonie. Niestety, nowoczesne smartfony mogą zostać zaatakowane przez hakerów. Co prawda dają nam możliwości niemal tak rozbudowane, jak komputery, istnieje jednak także ryzyko nieświadomej instalacji wirusa. Złośliwe aplikacje mogą uzyskać dostęp do plików w pamięci smartfona, mikrofonu, a nawet kamery telefonu.

Złośliwe oprogramowanie może trafić na nasz smartfon na różne sposoby. Niekiedy nieumyślnie otwieramy jakiś link znaleziony w sieci lub instalujemy nieznaną aplikację. Czasami zainfekowane treści są nam podsyłane przez cyberprzestępców. Mogą podszywać się pod doradcę z banku, operatora GSM, czy nawet policję. Warto zatem wystrzegać się nieznanych, podejrzanie wyglądających plików i linków pochodzących z nieznanych źródeł.

Czasami natomiast podsłuch na telefonie pojawia się na skutek działania policji lub innych służb. Przykładem może być Pegasus. “Podrzucają” pliki, aby przechwycić treści rozmów telefonicznych. Jeśli jest na to zgoda sądu, taki podsłuch Twojego smartfona może być jak najbardziej legalny. Oczywiście, policja i inne służby korzystają z podsłuchów posiadaczy telefonów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zwykle jest to elementem śledztwa. W przeciwieństwie do wirusów pochodzących od hakerów, podsłuch przez policję jest bardzo trudny do wychwycenia.

Jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu?

Jest pewna prosta metoda sprawdzenia, czy smartfon jest na podsłuchu. Nie zawsze sposób jest jednak skuteczny i wychwyci obecność podsłuchu. Pierwszym rozwiązaniem jest wpisanie specjalnego kodu, który świadczy o możliwym przekierowaniu rozmów i wiadomości SMS/MMS na inny numer.

Jeżeli na smartfonie znajduje się złośliwe oprogramowanie, być może wykryje je program antywirusowy. Warto go zainstalować i przeskanować pamięć urządzenia co pewien czas. O możliwej obecności wirusów często świadczy też samo działanie smartfona. Jeśli nagle zaczął się zacinać lub działa wolno, może to być znak, że w pamięci pojawiły się niepożądane pliki.

Rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć obecność wirusów jest posiadanie aktualnego oprogramowania. Najnowsza wersja systemu Android, iOS lub innego znacznie utrudniają potencjalnym oszustom włamanie się do pamięci urządzenia lub zainfekowanie jego plików.

Jak sprawdzić, czy telefon jest na podsłuchu - kod do wpisania

Jak już wspomnieliśmy, są pewne kody, których wpisanie w dialerze (aplikacji używanej do dzwonienia) może podpowiedzieć nam, czy mamy do czynienia z podsłuchem. Wystarczy otworzyć aplikację i wprowadzić kod zamiast numeru telefonu. Całą operację zatwierdzamy zieloną słuchawkę.

Jak sprawdzić, czy telefon jest na podsłuchu - kod do wpisania na klawiaturze telefonu to:

Wpisz kod *#21# – pokazuje, czy połączenia, SMS-y lub MMS-y są przekierowywane na inny numer

– pokazuje, czy połączenia, SMS-y lub MMS-y są przekierowywane na inny numer Kod *#62# – ujawnia numer, na który są przekierowane połączenia, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem

– ujawnia numer, na który są przekierowane połączenia, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem Kod ##002# – wyłącza wszystkie przekierowania

Telefon jest bezpieczny, gdy w odpowiedzi zobaczymy komunikat o braku przekierowania. Jeśli natomiast zobaczysz numer telefonu, możesz mieć podejrzenia, że ktoś ingeruje w Twoją komunikację i narusza prywatność.

Wiemy już, jak sprawdzić, czy telefon jest na podsłuchu, kod może być jednak nieskuteczny. Sprawdzenie w ten sposób niestety nie daje nam pewności, że nasz sprzęt jest wolny od podsłuchu.

Jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu przez policję

Policja działa w sposób niezauważalny dla użytkownika telefonu. Podsłuch, na który wyraził zgodę sąd, nie powoduje zmiany działania smartfona. Do wykrycia legalnego podsłuchu służb konieczne może być użycie zaawansowanego sprzętu detektywistycznego.

A zatem - nie ma skutecznego sposobu, jak sprawdzić czy telefon jest na podsłuchu przez policję samodzielnie (bez pomocy ekspertów). Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że podsłuchują Cię służby - skontaktuj się z prawnikiem.

Po czym poznać, że telefon może mieć podsłuch (lub wirusa)?

Jak sprawdzić czy telefon nie jest na podsłuchu? O obecności podsłuchu może świadczyć nietypowe działanie smartfona:

nienaturalnie szybkie rozładowywanie się baterii

powolna praca smartfona, także korzystając z podstawowych funkcji

zawieszanie się smartfona

samoczynne uruchamianie się lub zamykanie aplikacji

w pamięci pojawia się aplikacja, której nie kojarzysz

podczas rozmów telefonicznych słyszysz podejrzanie brzmiące dźwięki, szumy, trzaski

masz problem z połączeniami telefonicznymi

wysokie rachunki za telefon, bilingi wskazujące na akcje (rozmowy, SMS-y), których nie kojarzysz

Oczywiście - obecność jednego lub kilku powyższych objawów nie musi świadczyć o obecności podsłuchu. Złośliwe oprogramowanie może służyć także do innych celów, niż przechwytywanie komunikacji użytkownika. Warto jednak zaktualizować oprogramowanie, upewnić się przy tym, że w pamięci nie ma niechcianych plików i oprogramowania. Możesz skorzystać z pomocy specjalistów, aby sprawdzili Twój telefon pod kątem obecności wirusów.