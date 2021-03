Co byś zrobił gdyś stracił spory postęp w grze? A to niestety spotkało właśnie część graczy w Rust. W pożarze serwerowni OVH ucierpiało bowiem aż 25 europejskich serwerów tejże gry. Myślicie pewnie – nic takiego, wszak od tego backupy, no nie? Cóż, myślcie dalej.

Pożar w OVH odbija się czkawką

Jak już zapewne wiecie dziś rano miał miejsce pożar w serwerowni OVH w Strasburgu. Odbił się on zresztą dość szerokim echem także w naszym kraju, bo dotknął całkiem sporej ilości znanych stron internetowych. Wśród poszkodowanych znalazły się choćby Zbiornik.pl, ING, Wykop.pl czy odpowiedzialny za e-commerce BaseLinker. Co gorsze, wiele wskazuje na to, że awaria okazała się dużo poważniejsza niż początkowo sądzono i ewentualne problemy mogą potrwać aż do końca przyszłego tygodnia. Dlaczego? Bo wraz z głównymi serwerami spaliły się też zapasowe, co może oznaczać, że z backupu nici. Myślicie, że to koniec złych wieści? A gdzie tam! Wszystko wskazuje na to, że sprawa pożaru OVH dopiero się rozkręca.



Foto: Facebook

Rust ma problem, duży problem

Okazuje się bowiem, że w dotkniętym pożarem centrum danych OVH znajdowały się także europejskie serwery gry Rust. Ten wieloosobowy survival cieszył się ostatnio coraz większą popularnością w ostatnich tygodniach trzy razy z rzędu zdobywając tytuł największego bestsellera na Steamie. Tym większą rozpacz mogą przeżywać teraz niektórzy gracze, bo aż 25 europejskich serwerów poszło z dymem.

I choć przez ostatnie godziny twórcom udało się „podnieść” większość z nich, to jednak już wiadomo, że cały znajdujący się tam progres graczy został zresetowany. Co to oznacza? Zapewne konieczność rozpoczęcia zabawy „od zera”. Pytanie tylko ilu graczy się na to zdecyduje.

