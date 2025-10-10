Kultowe symulatory. Studio SCS Software na Poznań Game Arena

Twórcy kultowych symulatorów ciężarówek – Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator – szykują coś specjalnego dla polskich graczy. Studio SCS Software pojawi się w październiku na targach Poznań Game Arena.

Studio SCS Software ogłosiło, że weźmie udział w targach Poznań Game Arena 2025, które odbędą się w dniach 24–26 października. Dla fanów Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator będzie to niepowtarzalna okazja, by spotkać twórców i przetestować nowe wersje demonstracyjne nadchodzących dodatków. Deweloperzy zapowiadają także szereg atrakcji przygotowanych specjalnie dla społeczności graczy z Polski.

Podczas targów Poznań Game Arena 2025 gracze będą mogli jako pierwsi na świecie zagrać w grywalne wersje dodatków Nordic Horizons do Euro Truck Simulator 2 oraz Louisiana do American Truck Simulator. To wyjątkowa okazja, by poznać nowe regiony i funkcje jeszcze przed ich premierą. Stoisko studia SCS Software będzie można odwiedzić w pawilonie 5, na stanowisku 55, gdzie na fanów czekają też dodatkowe atrakcje i spotkania z twórcami.

Symulacje i prawdziwe ciężarówki

SCS Software nie tylko oferuje możliwość gry na stanowiskach z profesjonalnymi kierownicami Thrustmaster, ale również przywiezie dwa pełne symulatory ruchu. Będą one dostępne dla graczy pragnących poczuć się jak prawdziwi kierowcy ciężarówek. Niespodzianką będzie także obecność na stoisku ciężarówki Scania 460R dzięki współpracy z Scania Polska

Uczestnicy targów mogą spodziewać się jeszcze więcej niespodzianek, w tym pojawienia się znanych osobistości z polskiej sceny YouTube, związanych z tematyką gier symulacyjnych. Informacje o dodatkowych atrakcjach będą udostępniane tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.