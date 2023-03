WhatsApp doczekał się nowej wersji, w której pojawiła się bardzo praktyczna nowinka. Niestety skorzystają z niej posiadacze telefonów tylko jednego producenta.

WhatsApp jest jednym z najchętniej wykorzystywanych komunikatorów na świecie. Choć znajduje się pod parasolem tej samej firmy, co facebookowy Messenger, użytkownicy mają do niego większe zaufanie i cenią go za prostotę. Faktem jest też, że rozwijającemu go zespołowi udaje się zachować ten minimalizm przy równoczesnym dodawaniu nowych funkcji. A te ostatnie bywają naprawdę praktyczne – tak jak ta, która właśnie trafiła do użytkowników.

WhatsApp odczyta tekst z obrazu

Jak podaje serwis WABetaInfo, zaktualizowany WhatsApp zyskał funkcję wyodrębniania i odczytywania tekstu z obrazów. Krótko mówiąc: wystarczy wybrać plik graficzny, a komunikator zaproponuje wyodrębnienie tekstu (co pozwala na jego skopiowanie i udostępnienie), a nawet przetłumaczenie go. Pierwsze testy pokazują, że aplikacja radzi sobie z tym zadaniem naprawdę dobrze.

Zła wiadomość? Nowa funkcja nie jest dostępna dla każdego. Nie chodzi o to, że jest tylko testowana, bo rzeczywiście trafiła do publicznego wydania. W czym więc rzecz? Ano w tym, że na razie opcja odczytywania tekstu z grafiki została wprowadzona wyłącznie w wersji przeznaczonej na system iOS i to w wersji 16. Skorzystają z niej więc wyłącznie posiadacze iPhone’ów: od SE (2. generacji) lub modelu z ósemką w nazwie, po serię iPhone 14.

Jest szansa na tę funkcję na Androidzie?

Ograniczenie do iPhone’ów wynika z tego, że bazą dla funkcji jest apple’owskie API. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Google także ma coś takiego – to Cloud Vision i ML KIT Text Recognition – podobnej funkcji możemy wkrótce doczekać się na telefonach z Androidem.

Źródło: WABetaInfo