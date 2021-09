Firma Apple znana jest chyba na całym świecie. Oto 10 ciekawostek o firmie spod logo nadgryzionego jabłuszka. Czy znałeś je wszystkie?

Ogromną popularność firma Apple zyskała w 2001 roku, kiedy to pojawił się iPod, a nieco później ludzie oszaleli na punkcie białych słuchawek dousznych. Sześć lat później wydarzyło się coś jeszcze bardziej spektakularnego. W 2007 roku Steve Jobs pokazał światu pierwszy model iPhone’a, który zrewolucjonizował rynek telefonów komórkowych.

O tych dwóch wydarzeniach słyszał chyba każdy, kto choć trochę interesuje się technologią użytkową. Jednak w ponad 45 letniej historii firmy Apple wydarzyło się wiele więcej. Poniżej przedstawiamy 10 faktów o firmie Apple, o których prawdopodobnie nie słyszeliście.

Steve Jobs był adoptowany

Historia Steve’a Jobsa jest dość skomplikowana. Urodził się on w 1955 roku w San Francisco. Jego biologicznym ojcem był syryjski imigrant Abdul Fattah Jandali, a matką Joanne Schieble, która miała niemiecko-szwajcarskie pochodzenie. Jobs został adoptowany przez amerykańską parę - Paula i Clarę Jobs, którzy mieszkali w Mountain View w Kalifornii. Adopcyjni rodzice dbali o swojego syna i to dzięki nim młody Steve zainteresował się elektroniką.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

Pierwszą siedzibą firmy był garaż

Pierwszą siedzibą firmy był garaż będący częścią domu należącego do wspomnianych już adopcyjnych rodziców Steve’a Jobsa. Dom ten istnieje do dziś, a obejrzeć go można między innymi za pośrednictwem map Google, wpisując adres „2066 Crist Drive, Los Altos, CA”. Steve Wozniak powiedział na jednej z konferencji prasowych, że garaż ten nie był miejscem, w którym odbywała się produkcja urządzeń marki Apple. Tak naprawdę komputer Apple 1 powstał w siedzibie firmy HP, w której pracował Wozniak. Garaż był jedynie miejscem spotkań założycieli firmy.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.

Pierwsze logo firmy Apple nie przypominało tego współczesnego

Większość wie, że obecne logo firmy Apple przedstawia nadgryzione jabłko. Jednak pierwsze logo było zupełnie inne. Zostało ona zaprojektowane przez Ronalda Wayne’a, trzeciego, a zarazem najmniej znanego założyciela tej firmy. Przedstawiało ono siedzącego pod drzewem Isaaca Newtona, na którego za chwilę spadnie jabłko. Logo używane było przez niedługi czas, ponieważ duża liczba detali sprawiała, że trudno było je odwzorować na produktach i opakowaniach. Zostało one zastąpione nadgryzionym jabłkiem w kolorach tęczy. Obecne logo funkcjonuje od 1998 roku.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Apple_Inc.

Ronald Wayne sprzedał 10% udziałów za 800 dolarów

Jak już wspomniano wcześniej, firma Apple założona została przez trzech mężczyzn - Steve’a Jobsa, Steve’a Wozniaka i Ronalda Wayne’a. Jak wiadomo, Jobs pracował w Apple do 2011 roku, kiedy to zmarł na raka trzustki. Wozniak opuścił firmę w 1985 roku i przez ten czas zarobił tam sporą sumę. Trzeci z założycieli, Ronald Wayne nie wierzył w sukces firmy i odszedł zaledwie kilka miesięcy po jej założeniu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że sprzedał on swoje 10% udziałów pozostałym współwłaścicielom za jedyne 800 dolarów. Obecnie warte są one fortunę. Do dziś uważany jest za jednego z największych pechowców.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Wayne

Komputer Apple 1 kosztował 666,66 dolarów

Pierwszym urządzeniem, które sprzedawała firma był komputer Apple 1. Trafił on na rynek w 1976 roku, a jego cena wynosiła dokładnie 666,66 dolarów i nie było to związane z żadnym satanistycznymi pobudkami. Miało to związek ze zdecydowanie bardziej praktycznym aspektem. Cena hurtowa komputera wynosiła wówczas około 500 dolarów, a po dodaniu marży w wysokości 33%, cena detaliczna oscylowała wokół 667 dolarów. Steve Woźniak, który był pomysłodawcą ostatecznej ceny wspomniał na jednej z konferencji prasowych, że po pierwsze lubił powtarzać cyfry, a po drugie 666,66 było najłatwiejsze do napisania na klawiaturze.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_I

Firma Apple produkowała odzież...

Linia odzieży marki Apple powstała w 1986 roku, ale nie należała do najlepszych pomysłów. Nie są znane szczegóły na ten temat, ale w sieci znaleźć można katalog, w którym obejrzeć można wiele projektów. W kolekcji znalazły się między innymi oversize’owe bluzy dresowe, koszulki z kolorowymi napisami i czapki z daszkiem z tęczowym logo firmy. Nie zabrakło także różnych dodatków i gadżetów. W katalogu zobaczyć można więc zegarek ze wskazówkami, scyzoryk, torby, plecaki, okulary przeciwsłoneczne, kubek, parasolkę, a nawet kufel do piwa.



https://www.mentalfloss.com/article/78553/1986-apple-launched-clothing-line

i sprzedawała konsolę do gier...

Nazwa tej konsoli to Apple Bandai Pippin, a na rynek trafiła ona w 1996 roku. Powstała w wyniku współpracy Apple z japońską firmą Bandai, która znana jest między innymi ze stworzenia serii gier Tekken. Cena konsoli wynosiła 599 dolarów. Sprzedano zaledwie 46 tysięcy sztuk tych urządzeń, co uznane było za ogromną porażkę, a produkcja zakończyła się rok po oficjalnej premierze. W tym samym roku pojawiła się konsola Nintendo 64. Dla porównania, w ciągu pierwszych trzech dni od premiery firma Nintendo sprzedała od 350 do 500 tysięcy sztuk swoich konsol.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Pippin

oraz aparat fotograficzny

Aparat cyfrowy marki Apple nosił nazwę QuickTake i został zaprezentowany w 1994 roku. Kosztował on 749 dolarów, a powstał w wyniku współpracy Apple z firmami Kodak oraz Fujifilm. Podobnie jak Pippin, nie odniósł rynkowego sukcesu. Produkcja tego urządzenia trwała jednak nieco dłużej niż w przypadku konsoli - trzy lata. W ciągu tego okresu powstały trzy modele aparatu fotograficznego marki Apple. Zdjęcia, które można było za jego pośrednictwem wykonać charakteryzowały się rozdzielczością 0,3 megapiksela. Dla porównania, sprzedawane obecnie budżetowe aparaty cyfrowe wykonują zdjęcia o rozdzielczości 16 megapikseli.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_QuickTake

Prezentacja pierwszego iPhone’a była ustawiona

Pierwszy model iPhone’a, który zaprezentowany został w 2007 roku nie posiadał tylu funkcji co współczesne smartfony. Urządzenie krytykowane było za brak modułu Bluetooth, brak obsługi wtyczki Flash i brak możliwości wysyłania MMS’ów. Co więcej, podczas prezentacji Jobs pokazał jeden z prototypów, który nie funkcjonował prawidłowo. Obok Moscone Center, miejsca w którym odbywała się prezentacja postawiono maszt telekomunikacyjny. Celem tego przedsięwzięcia było zagwarantowanie dobrej jakości zasięgu sieci komórkowej, co było niezbędne do pokazania niektórych funkcji. Jobs musiał prezentować poszczególne funkcje w ustalonej kolejności. Gdyby się pomylił, urządzenie by się zawiesiło.



Źródło: https://businessinsider.com.pl/international/its-been-10-years-since-the-iphone-debuted-look-how-terrible-the-first-one-seems/jslwcwd

Apple generuje ogromne zyski

Apple generuje olbrzymie zyski. W drugim kwartale bieżącego roku firma uzyskała przychód w wysokości 81,4 miliardów dolarów, co przełożyło się na 21,7 miliardów dolarów zysku. Oznacza to, że średnio w każdym z miesiąca drugiego kwartału firma zarobiła ponad 7 miliardów dolarów czyli prawie 28 miliardów złotych. Największa część przychodów, niemal 50%, pochodzi ze sprzedaży iPhone’ów. Na drugim miejscu znajdują się usługi, które generują prawie jedną trzecią wszystkich przychodów. W ich skład wchodzą między innymi prowizje z Apple Pay oraz opłaty subskrypcyjne za iCloud, Apple TV+, Apple Arcade oraz Apple Music.



Źródło: https://www.apple.com/newsroom/2021/07/apple-reports-third-quarter-results/