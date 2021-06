Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Nvidia oficjalnie zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti, które zainteresują osoby składające wydajne i nowoczesne komputery do gier… o ile będą mogły je dorwać w sklepach.

Karty GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti poszerzają ofertę wydajnych modeli z generacji Nvidia Ampere.

GeForce RTX 3080 Ti to topowa propozycja producenta - karta oferuje 2-krotnie lepsze osiągi od starego modelu GeForce GTX 1080 Ti.

Karta GeForce RTX 3070 Ti sprawdzi się podczas rozgrywki w 1440p - ma ona oferować 2-krotnie lepszą wydajność od GeForce GTX 1070 Ti.

Karty pojawią się w wersjach referencyjnych Founders Edition i autorskich. Sklepowa premiera została zaplanowana na najbliższe dni.

GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti - specyfikacja

Jeżeli czytacie nasze newsy, to specyfikacja kart nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Ujawnione parametry właściwie pokrywają się z informacjami, które wcześniej wyciekły do sieci.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 Jednostki cieniujące 10496 10240 8704 6144 5888 Jednostki teksturujące 328 320 272 192 184 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 96 96 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 320 (3. gen) 272 (3. gen) 192 (3. gen) 184 (3. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 80 (2. gen) 68 (2. gen) 48 (2. gen) 46 (2. gen) Taktowanie bazowe 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz 1580 MHz 1500 MHz Taktwanie Boost 1695 MHz 1635 MHz 1710 MHz 1770 MHz 1725 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 500 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 936 GB/s 912 GB/s 760 GB/s 608 GB/s 448 GB/s Współczynnik TDP 350 W 350 W 320 W 290 W 220 W Cena (sugerowana) $1499 $1199 $699 $599 $499

GeForce RTX 3080 Ti oferuje specyfikację zbliżoną do modeli GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080. Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 w konfiguracji z 10 240 jednostkami CUDA i dysponuje 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 350 W.

Model GeForce RTX 3070 Ti można nazwać „dopakowanym” GeForce RTX 3070. Producent zastosował mocniejszą wersję rdzenia Nvidia Ampere GA104 (6144 jednostek CUDA) oraz 8 GB pamięci GDDR6X 256-bit. Parametr TDP wynosi 320 W.

Wydajność kart graficznych GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti

Co prawda na niezależne recenzje (a więc też porównanie do modeli konkurencji) musimy jeszcze trochę poczekać, ale mamy pierwsze wyniki z testów opracowanych przez producenta.

Nvidia chwali się, że GeForce RTX 3080 Ti jest topową propozycją przeznaczoną typowo do gier (GeForce RTX 3090 jest wydajniejszy, ale to konstrukcja zaprojektowana z myślą o twórcach treści).

Na jaką wydajność możemy liczyć? Producent zdradził, że karta jest o połowę szybsza od modelu GeForce RTX 2080 Ti z poprzedniej generacji Turing. Po przesiadce z modelu GeForce GTX 1080 Ti z generacji Pascal można liczyć na 2-krotnie lepsze osiągi przy standardowej rasteryzacji (w przypadku gier z włączonym ray tracingiem i DLSS różnica jest jeszcze wyższa).

Zainteresowani modelem GeForce RTX 3070 Ti też nie będą zawiedzeni. Karta zapewnia 1,5-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do modelu GeForce RTX 2070 SUPER i 2-krotnie więcej klatek na sekundę niż GeForce GTX 1070 Ti.

Jak wygląda kwestia kopania kryptowalut? To zależy. W referencyjnych modelach Founders Edition nie wprowadzono funkcji ograniczającej osiągi (wszystko dlatego, że takie wersje i tak muszą być sprzedawane po sugerowanej cenie). Taki mechanizm został jednak zaimplementowany do autorskich konstrukcji, aby przeciwdziałać wykupywaniu sprzętu przez górników.

Ceny kart graficznych GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti

Nowe karty pojawia się zarówno w wersjach referencyjnych Founders Edition (limitowanych), jak i autorskich, opracowanych przez głównych partnerów – takie modele mają oferować ulepszone chłodzenie, a nierzadko też podkręcone taktowania i lepszą wydajność.

GeForce RTX 3080 Ti będzie dostępny od 3 czerwca w cenach rozpoczynających się od 5600 złotych. Zainteresowani modelem GeForce RTX 3070 Ti będą musieli poczekać trochę dłużej – karta trafi do sprzedaży 10 czerwca, a ceny mają rozpoczynać się od 2800 złotych. Początkowo ceny autorskich wersji pewnie będą jednak dużo wyższe.

Źródło: Nvidia