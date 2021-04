Jak będą przebiegać średniowieczne napady w grze Hood: Outlaws & Legends? Oddajmy głos samym twórcom – w końcu oni wiedzą to najlepiej.

Jak wygląda rozgrywka w Hood: Outlaws & Legends?

W skrócie wygląda to tak, że rozgrywka w Hood: Outlaws & Legends odbywa się w formacie PvPvE. Gracze przejmują kontrolę nad bohaterami o konkretnej charakterystyce i łączą się w dwie drużyny. Próbują zrealizować napad doskonały i wykraść niezwykle cenny skarb, w czym przeszkadzać będą strażnicy sterowani przez sztuczną inteligencję. Chodzi o to, by przechytrzyć zarówno tych ostatnich, jak i rywali z przeciwnej ekipy. Albo siłą i zręcznością, tocząc otwarte walki, albo sprytem i precyzją, działając potajemnie.

A gdyby rozwinąć temat? Cóż, nie trzeba gdybać, bo firma Focus Home Interactive opublikowała niespełna 5-minutowy materiał wideo, podczas którego szczegółowo wyjaśnia, na czym to wszystko polega. Możesz go obejrzeć poniżej.

Zobacz omówienie Hood: Outlaws & Legends:

Premiera gry Hood: Outlaws & Legends odbędzie się 10 maja 2021 roku, ale jeśli zdecydujesz się na zamówienie przedpremierowe i będziesz chcieć, to rozgrywkę rozpoczniesz trzy dni wcześniej. Dodatkowo otrzymasz kilka kosmetycznych bonusów. Cena na Steamie wynosi 89,90 zł (lub 149,99 zł w pakiecie z przepustką sezonową). Oprócz pecetów gra trafi też na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Źródło: Focus Home Interactive

