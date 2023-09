Premiera iPhone 15 odbędzie się we wtorek, 12 września, o godzinie 19:00. Poza nowymi smartfonami firma Apple zaprezentuje między innymi nowe zegarki Apple Watch oraz słuchawki AirPods Pro 2 z etui ze złączem USB-C.

Oglądaj premierę iPhone 15

Jak wspomniano, iPhone 15 pojawi się we wtorek, 12 września. W serwisie YouTube na kanale firmy Apple pojawiła się już transmisja z tego wydarzenia. Póki co dostępne jest tylko odliczanie do rozpoczęcia konferencji Wonderlust.

Wydarzenie oglądać będzie można także na stronie internetowej firmy Apple oraz w aplikacji Apple TV.

Jakie urządzenia zaprezentuje Apple?

Gwoździem programu będą cztery nowe iPhone’y. Wyposażone zostać mają one w port USB-C. Mówi się także o tym, że podstawowe modele pozbawione zostaną notcha, a zamiast niego pojawi się Dynamic Island. Więcej zmian dotyczyć ma modeli serii Pro, ale sporo wzrosnąć ma także ich cena.



Apple Watch Ultra 1. generacji

Poza smartfonami, podczas konferencji zadebiutować mają nowe modele zegarków. Dwa Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. generacji. Mówi się także o nowej wersji etui ładującego do słuchawek AirPods Pro 2 ze złączem USB-C.

Pojawić mają się też akcesoria. Będą nowe warianty kolorystyczne etui do iPhone’ów oraz paski do zegarków Apple Watch.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.