AMD coraz lepiej sobie radzi na rynku procesorów, a na rynku detalicznym jest niekwestionowanym liderem sprzedaży. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i w przyszłym miesiącu przygotowuje dwie ważne premiery. Czego możemy się spodziewać?

AMD przygotowuje ulepszone procesory Ryzen 3000

Według nieoficjalnych informacji, producent przygotowuje procesory Ryzen 3000 XT... a więc tak naprawdę przyspieszone modele Ryzen 3000. W planach są trzy nowe jednostki: Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT i Ryzen 9 3900XT, ale ich specyfikacja nie powinna być dla Was zaskoczeniem.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900XT* 12/24 4,1/4,7 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W ? Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800XT* 8/16 4,2/4,7 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W ? Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600XT* 6/12 4,0/4,7 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W ? Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99 *nieoficjalna specyfikacja

Dużych zmian względem obecnych modeli nie uświadczymy – wersje XT cechują się podniesionym taktowaniem, co powinno przełożyć się na nieco lepszą wydajność. Wyższe zegary mogą jednak zagrozić konkurencyjnym układom Intel Coffee Lake-S, które w grach potrafią odskoczyć Ryzenom.



Procesory Ryzen 3000 XT pojawiły się w jednym z tureckich sklepów (ceny w lirze tureckiej)

Procesory Ryzen 3000 XT podobno zadebiutują 7 lipca, a więc dokładnie rok po premierze zwykłych modeli Ryzen 3000. Jeżeli planujecie ich zakup, powinniście przygotować się na nieco wyższy wydatek - przecieki z tureckiego sklepu wskazują, że wersje XT będą o kilka - kilkanaście procent droższe od wersji X. Dodatkowo modele 3800XT i 3900XT będą sprzedawane bez chłodzenia (3600XT otrzyma cooler Wraith Spire).

AMD Ryzen 4000, czyli premiera nowych układów APU

Druga premiera powinna być ciekawsza, bo mamy do czynienia z całkowicie nowymi jednostkami dla desktopów. Oczywiście mowa o modelach Ryzen 4000 „Renoir”, które połączą rdzenie Zen 2 i grafikę Vega (procesory będą produkowane w 7-nanometrowej litografii). Wcześniej takie układy były dostępne tylko w laptopach (np. testowanym przez nas ASUS TUF Gaming A15).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 7 4700G* 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 8 MB Radeon Vega 8 (7 nm) 65 W ? Ryzen 5 4400G* 6/12 3,7/4,3 GHz 6x 512 KB 8 MB Radeon Vega 7 (7 nm) 65 W ? Ryzen 3 4200G* 4/8 3,8/4,1 GHz 4x 512 KB 8 MB Radeon Vega 6 (7 nm) 65 W ? Ryzen 5 3400G 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3200G 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 *nieoficjalna specyfikacja

Według nieoficjalnych przecieków, producent przygotowuje trzy modele przeznaczone na rynek konsumencki: Ryzen 3 4200G, Ryzen 5 4400G i Ryzen 7 4700G. Oprócz tego pojawią się wersje o obniżonym poborze mocy (GE) oraz wersje z dodatkowymi rozszerzeniami dla użytkowników biznesowych (Pro). Seria Renoir będzie kompatybilna z obecnymi płytami głównymi AM4.

Jeżeli jesteście zainteresowani nowymi układami APU, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość – premiera procesorów podobno została zaplanowana na 27 lipca. Ceny? Jeszcze nie znamy dokładnych wartości, ale dołożenie „integry” zapewne podniesie cenę względem zwykłych modeli Ryzen 3000.

Nowe procesory AMD – jest na co czekać?

Wygląda na to, że AMD nie zamierza odpuszczać i przygotowuje kolejną ofensywę na rynku procesorów komputerów stacjonarnych. Czy nowe modele powtórzą sukces poprzedników? Bez dokładnych wyników wydajności i wyceny trudno to ocenić – musimy poczekać do premiery i pojawienia się niezależnych recenzji. Na pewno nie powinniśmy oczekiwać rewolucji na miarę pojawienia się modeli Ryzen 3000.

Większe nadzieje powinniśmy wiązać z modelami Ryzen 4000 "Vermeer", które będą korzystać z nowej mikroarchitketury Zen 3 - na ich premierę będziemy jednak musieli poczekać aż do końca roku (jak nie dłużej). Dobrą informacją jest to, że procesory Vermeer będzie można zamontować na obecnych płytach głównych AM4 z chipsetami z serii 500 oraz starszych modelach z serii 400.

Źródło: Twitter @ momomo_us

