Xiaomi wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa kolejne smartfony - Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S. Część użytkowników bardzo szybko zauważyła, że specyfikacje tych modeli są mocno zaskakujące. Niestety negatywnie.

Większość producentów smartfonów narzuciła spore tempo w kontekście rozbudowywania swojej oferty. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że klienci mogą się pogubić i tak jest właśnie teraz. Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S to smartfony za ok 1500 zł. Tyle tylko, że z racji posiadanych podzespołów trudno nazywać je zupełnie nowymi modelami. Dlaczego?

Cena i specyfikacja Redmi Note 12 Pro

W Polsce jest od pewnego czasu dostępny jest Redmi Note 12 Pro 5G. Zapowiedziany dziś Redmi Note 12 Pro nie może być jednak nazywany jego bliskim krewnym. Jest zauważalnie słabszy, a to co od razu rzuca się w oczy to fakt, że producent preinstalował tu system Android 11 z MIUI 14. Trudno będzie mu to obronić, większość osób daje sobie sprawę, że za chwilę wydany zostanie... Android 14.

Jednocześnie Redmi Note 12 Pro napędza procesor Qualcomm Snapdragon 732G. To układ wykonany w 8 nm procesie technologicznym. Również nie najnowszy, producenci już od niego odchodzą. Wystarczy przypomnieć, że był on sercem Redmi Note 10 Pro. Bardzo udanego modelu, ale sprzed dwóch lat. Smartfon dostał też 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, odpowiednio w standardach LPDDR4X RAM i UFS 2.2. To akceptowalny zestaw w tym segmencie, ale również barak progresu względem poprzedników.

Te same zarzuty pojawiają się w pierwszych komentarzach pod adresem pozostałych podzespołów. Redmi Note 12 Pro otrzymał aparat w konfiguracji 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, baterię 5000 mAh obsługującą ładowanie 67W i 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli.

Ile producent życzy sobie za ten model? Cena Redmi Note 12 Pro w Polsce wynosi 1699 zł. Smartfon będzie dostępny w sprzedaży u operatorów Play i T-Mobile.

Cena i specyfikacja Redmi Note 12S

W przypadku Redmi Note 12S nie powinno pojawiać się aż tyle kontrowersji, niemniej również w tym przypadku chodzi o smartfona mocno nawiązującego do poprzednika, czyli Redmi Note 11S.

Ekran Redmi Note 12S cechuje się przekątną 6,43 cala, częstotliwością odświeżania do 90 Hz oraz rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli. Został wykonany w technologii AMOLED. Obudowa skrywa procesor Mediatek Helio G96, który dla niektórych będzie największą bolączką, to układ z poprzednika (i innych starszych propozycji) wykonany w 12 nm procesie technologicznym. Producent zadbał jednak o większe zasoby pamięci w standardzie - 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane.

Aparat fotograficzny ma tutaj trzy oczka, 108 Mpix, 8 Mpix oraz 2 Mpix do marko, a więc usunięto obiektyw 2 Mpix do rozmywania tła. Oprogramowanie Redmi Note 12S to Android 13, też z MIUI 14.

Cena Redmi Note 12S jest nieco niższa. Wynosi 1499 zł. Co więcej, ten model dostępny jest w ramach akcji specjalnej. Dzięki promocji cashback kupujący mogą otrzymać 200 zł zwrotu. Oferta jest ważna do 15 maja lub do wyczerpania zapasów. Warunkiem skorzystania z niej jest zarejestrowanie urządzenia na przeznaczonej do tego stronie do końca maja.