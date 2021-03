Nowe telefony Samsung Galaxy A52, A52 5G i A72 są wodoszczelne mają jasne wyświetlacze AMOLED 90 lub 120 Hz, dużo pamięci, miejsce na kartę microSD, klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, dobre aparaty z tyłu i z przodu, solidne baterie i Androida 11. Warto?

Nawet wstępna opinia na temat dowolnego telefonu wymaga podania jego ceny. Trzeba przecież wiedzieć na jakiej półce się plasuje i jakich może mieć konkurentów. Ile zatem trzeba zapłacić za nowości Samsung w Polsce?

Polskie ceny Galaxy A52, A52 5G i A72

Galaxy A52 6 / 128 GB - 1599 zł

- 1599 zł Galaxy A52 8 / 256 GB - 1799 zł

- 1799 zł Galaxy A52 5G 6 / 128 GB - 1899 zł

- 1899 zł Galaxy A52 5G 8 / 256 GB - 2149 zł

- 2149 zł Galaxy A72 6 / 128 GB - 1999 zł

- 1999 zł Galaxy A72 8 / 256 GB - 2299 zł



Czy są tyle warte? Najpierw zalety, potem wady

A skoro już wiemy, że zapłacimy od 1600, do 2300 zł, to sprawdźmy co oferują i czy w ogóle warto je brać pod uwagę. Zacznijmy od zalet które można wyciągnąć ze specyfikacji.

Wszystkie trzy telefony są wodoszczelne i pyłoszczelne (IP67) - nie boją się złej pogody i przypadkowego zalania

Aparaty główne 64 Mpx mają optyczną stabilizację obrazu - można robić jasne, nieporuszone zdjęcia wieczorem i ciemnych pomieszczeniach

Akumulatory 4500 mAh (A52 i A52 5G) oraz 5000 mAh (A72) - powinny ze spokojem przeżyć cały dzień, a może nawet dwa

Telefony wyposażone są w duże i jasne wyświetlacze AMOLED HDR 6,5“ w A52 i A52 i 6,7” w A72, wszystkie do 800 cd/m2 - nadają się do filmów i mediów społecznościowych nawet w słoneczny dzień

Wyświetlacze cechują się wysokim odświeżaniem 120 Hz w A52 5G oraz 90 Hz w A52 i A72 - daje to lepsze wrażenia w grach, animacjach, podczas przewijania stron i przy okazji mniej męczy wzrok

Każdy model może mieć 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.1 - przestrzeni dla zdjęć, filmów, aplikacji, gier i plików nie zabraknie zbyt szybko

Wszystkie mają miejsce dla dodatkowej karty pamięci microSD do 1 TB - przydatne do przechowywania multimediów (szkoda, ze slot jest hybrydowy, czyli współdzielony z dual SIM)

Wszystkie trzy wyposażone są w mini jack 3,5 mm - podłączysz swoje ulubione słuchawki przewodowe

W każdym zastosowano głośniki stereo - przydatne w czasie oglądania filmów i grania

Android 11 z One UI 3 - najnowszy system i przynajmniej 4 lata aktualizacji bezpieczeństwa

Procesor Snapdragon 750G w A52 5G oraz Snapdragon 720G w A52 i A72 - pierwszy z nich jest trochę szybszy i bardziej uniwersalny, a do tego wspiera 5G

Łączność komórkowa 5G w modelu Galaxy A52 5G - szybka, przyszłościowa komunikacja 5G jest zaletą, zwłaszcza jeśli ktoś ma zamiar kupić telefon na najbliższe 3 lata lub więcej

Galaxy A72 ma też aparat z zoomem optycznym 3x - wiadomo, przydaje się od czasu do czasu, gdy nie możemy podejść bliżej

Zestaw dodatkowych funkcji, w tym tryb Rozrywka (Fun Mode), czyli efekty AR stworzone wraz ze Snapchatem, a także Music Share czyli muzyka z jednego telefonu na dwie pary słuchawek

NFC w każdym z trzech modeli - przydatne do szybkich płatności zbliżeniowych w sklepach

czytniki linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza

Dlaczego Galaxy A72 nie ma 5G? Odpowiedź jest prosta

Skoro bez 5G Galaxy A72 kosztuje nawet 2300 zł, to z 5G i procesorem Snapdragon 750 kosztowałby zapewne przynajmniej 2500 zł. To byłoby absolutnie niedopuszczalne na naszym rynku, bo za około 2500 zł można już kupić znacznie lepszego, bardzo opłacalnego Galaxy S20 FE, który w zasadzie pod każdym względem kładzie A72 i A52 5G na łopatki. Po prostu chodzi o pieniądze. Trzeba też zauważyć, że w cenie poniżej 2000 zł rekinem jest również Xiaomi Mi 10T 5G, który co prawda nie ma AMOLED'a, ale imponuje szybkością działania.

Mimo wszystko nowe Galaxy A mają dużo mocnych stron. Czy można również zauważyć jakieś wady? Owszem można, ale jest ich znacznie mniej. Może więcej wyjdzie w testach.

Wszystkie trzy nowe modele Galaxy A mają plastikowy tył obudowy (Glasstic) oraz plastikowe ramki - są one dość odporne na upadki i uderzenia, ale nie na zarysowania, z przodu jest szkło GG5

Smartfony mają wsparcie dla szybkiego ładowania 25 W, ale A52 i A52 5G mają w komplecie słabsze ładowarki 15 W, tylko A72 ma 25 W (w sumie dobrze, że w ogóle mają jakiekolwiek)

W cenie oscylującej wokół 2000 zł procesory Snapdragon 720G nie powinny się pojawiać - w klasie średniej jest tutaj miejsce dla układów Snapdragon 765G, a niektórzy konkurenci pokazują, że nawet bardzo wydajny Snapdragon 865 nie jest problemem

Jak na modele klasy średniej wybór kolorów jest skromny, przynajmniej na start - tylko czarny, biały, fioletowy, niebieski

Nowoczesne smartfony premium godne 2021 roku, ale jeden się wyróżnia

Moje pierwsze wrażenie jest takie, że z trzech premierowych modeli najbardziej optymalnym i opłacalnym wyborem jest Samsung Galaxy A52 5G. Kupujesz telefon teraz i masz spokój na około 3 lata, a w tym czasie łączność komórkowa 5G będzie już w Polsce bardzo popularna. Ponadto ma on też lepszy procesor Snapdragon 750G i wyświetlacz 120 Hz. Nie brakuje mu też dobrej baterii, wodoszczelnej obudowy, stabilizacji optycznej i innych zalet, które mają pozostałe dwa modele.

Standardowy A52 walczy w zasadzie tylko ceną, natomiast A72 ma aparat z zoomem optycznym 3x i trochę większą baterię. Jeśli jednak spojrzymy na całokształt, to Galaxy A52 5G jest po prostu najlepszy. Wszystkie trzy modele są interesujące i godne uwagi, ale mój wybór kierowałby się właśnie w tym kierunku.

Czy nasze testy potwierdzą moje wstępne odczucia? To się dopiero okaże. Dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie o tych smartfonach. Udanego dnia!

