Telefon z 5G, dobrym aparatem, dużym wyświetlaczem 90 Hz, baterią na 2 dni, klasycznym wyjściem słuchawkowym mini jack oraz oddzielnym slotem microSD za 999 zł? Oto realme 8 5G, który w praktyce wypada lepiej niż na papierze. Tutaj znajdziesz pięć jego największych zalet.

ocena redakcji:









4/5

5G i kilka innych zalet w telefonie za 999 zł - realme 8 5G zaskakuje pozytywnie

Pełną recenzję realme 8 5G możecie już przeczytać na benchmark.pl. Warto, bo możecie się przekonać, że telefonu nie warto oceniać po specyfikacji. Nowy realme 8 5G w praktyce jest znacznie lepszy niż mogłoby się wydawać. Warto jednak mieć świadomość tego, że nie jest on bezpośrednim następcą realme 7 5G. Kosztuje na start 999 zł, a nie 1299 zł (nie licząc promocji u jednego z operatorów komórkowych). Można więc przyjąć, że jest to jeden z najtańszych nowych telefonów z 5G na polskim rynku.

Obecność najnowszej i najszybszej łączności komórkowej 5G jest największą zaletą w tej klasie cenowej, ale z pewnością nie jedyną. Przyznam, że zanim realme 8 5G trafił w moje ręce byłem do niego bardzo sceptycznie nastawiony. Okazał się jednak zaskakująco dobry i bezproblemowy, a pod jednym względem nawet mi zaimponował.

Jakie są najważniejsze zalety realme 8 5G? Oto 5 z nich.

Po pierwsze: Łączność 5G, mini jack, oddzielny slot microSD i NFC

Niedrogi telefon z 5G ma sens. Jest to idealna propozycja dla każdej osoby, która nie chce przepłacać, a jednocześnie chce mieć nowoczesny telefon na kilka kolejnych lat.

Mamy rok 2021 i wciąż relatywnie mało osób korzysta w naszym kraju z sieci 5G, ale za rok, albo dwa 4G LTE będzie już w znacznej mierze wyparte przez 5G. Większość nowych smartfonów będzie mogła oferować swoim użytkownikom bardzo szybkie transfery oraz niskie opóźnienia, dzięki dostępowi do 5G.

Czy za rok chcesz mieć poczucie, że używasz starszej technologii? Jeśli nie, to właśnie dla takich osób jak Ty powstał realme 8 5G.

Multimedia w serwisach społecznościowych i na stronach ładują się błyskawicznie. Streamowanie filmów o wysokiej rozdzielczości jest płynne i bezproblemowe, można też grać online bez zauważalnych opóźnień. Mógłbym napisać, że na realme 8 5G z łączności bezprzewodowej poza domem korzysta się równie wygodnie jak z Wi-Fi w domu, ale w praktyce wiele osób ma wolniejszy Internet stacjonarny, niż łączność komórkową (dotyczy to zwłaszcza 5G).

Ponadto na pokładzie oprócz dwóch miejsc na karty SIM mamy jeszcze oddzielny slot microSD. Możemy więc bez problemu rozszerzyć pamięć nawet o 1 TB i jednocześnie korzystać swobodnie z dwóch numerów. Co ważne realme 8 5G ma funkcję dual 5G, więc z nowoczesnej łączności można korzystać na obu kartach. Co prawda jest to opcja dual SIM standby a nie active, ale w cenie do 1000 zł to i tak całkiem dużo.

Warto podkreślić jeszcze dwie zalety. Pierwszą z nich jest złącze mini jack 3,5 mm do którego podłączymy klasyczne słuchawki przewodowe. Mnóstwo osób wciąż zwraca na to uwagę i z przyjemnością używa słuchawek z kablem na co dzień. Ja też mam znacznie więcej słuchawek przewodowych niż Bluetooth, więc doceniłem tę cechę podczas testu realme 8 5G. Jakość dźwięku jest wysoka (miękkie, mocne tony niskie, dość wyraźny środek i czysta, dobrze kontrolowana góra pasma).

Na deser dostajemy jeszcze komunikację zbliżeniową NFC, dzięki której możemy płacić w sklepach telefonem, tak jak zwykłą kartą.

Po drugie: Bardzo dobra jakość zdjęć jak na telefon za 1000 zł

W recenzji tego telefonu możecie przekonać się co on potrafi. Dla mnie było to prawdziwe zaskoczenie. Jasne, że jakość zdjęć nie jest taka jak w telefonach flagowych, ale w klasie cenowej do około 1000 zł realme 8 5G moim zdaniem mieści się w ścisłej czołówce.

Szczególnie dobrze na tle konkurencji wypadają zdjęcia nocne, ale dzienne też są w porządku. Oczywiście z pełnych 48 Mpx nie warto korzystać. W trybie automatycznym telefon łączy 4 piksele i zapisuje zdjęcia 12 Mpx. Tyle w zupełności wystarczy.

Nasza codzienność powoli wraca do normy, więc jest szansa, że coraz więcej osób będzie wyjeżdżało na wakacje latem. W takim przypadku nowy realme 8 5G spisze się jako dobry telefon do zdjęć podczas wakacyjnych wyjazdów.

Jeśli nie mamy zbyt dużych oczekiwań i rzeczywiście szukamy telefonu za około 1000 zł, to dobra jakość zdjęć i łączność 5G w tak tanim telefonie, są istotnym argumentem przemawiającym za kupnem realme 8 5G.

Poz względem fotograficznym ten model mi zaimponował, a jak wygląda kwestia filmów? To możecie sprawdzić w recenzji realme 8 5G, do której serdecznie zapraszam.

Po trzecie: Szybkie działanie i dobry wyświetlacz 90 Hz

Wyświetlacz o podwyższonej częstotliwości odświeżania obrazu przydaje się tylko wtedy, gdy procesor jest w stanie uciągnąć te obciążenie. W realme 8 5G zastosowano SoC MediaTek Dimensity 700 5G, nawet 6 GB RAM oraz 128 GB dość szybkiej pamięci masowej UFS 2.1, a do tego dobrze zoptymalizowany system Android 11 z funkcjonalną nakładką realme UI 2.0.

Innymi słowy wydajność jest w pełni wystarczająca, a wyświetlacz 90 Hz zapewnia nawet o 50% lepszą płynność obrazu, niż w telefonach z ekranem 60 Hz. Można też osiągnąć trochę więcej klatek na sekundę w grach. Co prawda chcę wyraźnie podkreślić, że realme 8 5G to nie jest smartfon gamingowy, ale do prostszych gier nadaje się całkiem dobrze.

W moich wcześniejszych recenzjach realme 8 i realme 8 Pro mogliście zauważyć, że bardzo chwalę je za wyświetlacze AMOLED. W modelu 8 5G zamiast AMOLEDa jest klasyczny IPS LCD - w dzień wielkiej różnicy nie widać, ale w nocy można zauważyć gorszą jakość czerni. Pamiętajmy jednak, że producent musiał pójść na pewne ustępstwa, aby utrzymać cenę 999 zł w telefonie z 5G. Dlatego wyświetlacz IPS nie jest tutaj wielką wadą. W zasadzie nie jest żadną wadą, bo realna jakość obrazu jest po prostu dobra, a płynność 90 Hz robi pozytywne wrażenie również podczas obsługi systemu, mediów społecznościowych, aplikacji i przewijania stron.

Po czwarte: Dobry czas pracy na baterii

Wszyscy czekamy na czasy, kiedy bateria w nowoczesnym smartfonie wystarczy na 2 tygodnie. Jednak bądźmy realistami: 1,5 do 2 dni działania to całkiem dobry wynik, jak na współczesny telefon. Tyle właśnie działa realme 8 5G.

Jego ogniwo o pojemności 5000 mAh w czasie moich testów nie rozładowało się w ciągu jednego dnia ani razu. Niemal zawsze telefon wytrzymywał 1,5 dnia, a niekiedy nawet 2 dni. Zdecydowanie nie miałem żadnych problemów z używaniem realme 8 5G jako nawigacji w samochodzie, albo w nieznanym mi mieście. Mogłem swobodnie oglądać na nim filmy, słuchać muzyki, przeglądać strony i media społecznościowe oraz robić zdjęcia. W moim odczuciu czas pracy na baterii jest w pełni wystarczający, jak na smartfon za około 1000 zł.

Po piąte: Dobra relacja ceny do możliwości

I dochodzimy do ostatniej, ale w sumie bardzo istotnej cechy, czyli tak zwanej opłacalności.

Na rynku znajdziemy bardziej wydajne smartfony od realme 8 5G, ale obecnie (maj 2021) w niewiele jest dobrych konkurencyjnych telefonów za niecałe 1000 zł, które mają łączność komórkową 5G. Tej cechy po prostu nie można pominąć, bo jest bardzo ważna w tak atrakcyjnej klasie cenowej. Nowy realme 8 5G nie jest jedynym tanim telefonem z 5G, ale jest jednym z nielicznych.

Jeśli najwyższa możliwa wydajność w grach i zaawansowanych aplikacjach nie jest dla Was priorytetem, a większą wagę przykładacie do nowoczesnej łączności komórkowej 5G, dobrej jakości zdjęć, solidnej baterii i dość szybkiego działania, to realme 8 5G jest sensownym wyborem.

Więcej informacji na jego temat znajdziecie w pełnej recenzji realme 8 5G.