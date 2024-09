Nadchodzi jesień pora na nowe zegarki Huawei. Premierę ma seria WATCH GT5 z obsługą płatności zbliżeniowych, a także WATCH D2, następca słynnego zegarka opaski do pomiaru ciśnienia z opcją stałego monitorowania tego parametru. Do tego piękna zielona wersja HUAWEI WATCH Ultimate.

W tym roku Huawei uraczył nas już wiosną nowymi zegarkami i opaskami - WATCH FIT 3, Band 9, a także specjalną edycją WATCH 4 Pro Space Edition oraz na zielono wykonanym WATCH GT4. Nie upłynęło jednak pół roku, a portfolio producenta wzbogaca się o kolejne zegarki HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro. Mogą one przysporzyć Huawei nowych zwolenników za sprawą wsparcia płatności zbliżeniowych, jedynej istotnej rzeczy, której brakowało, a na którą każdy recenzent w recenzji zwracał uwagę.

Z kolei zegarki WATCH D, ze zintegrowaną z paskiem opaską ciśnieniową, co pozwala na nadgarstkowy pomiar ciśnienia, zyskuje funkcję stałego monitoringu ciśnienia przez 24 godziny. Model HUAWEI WATCH D2 trafia na rynek dwa lata po premierze prekursora serii. Trzecia z zegarkowych nowości to zielony HUAWEI WATCH Ultimate, który jest przede wszystkim wizualnym odświeżeniem produktu i zastosowaniem nowego tkanego materiału paska. Są w nim nowości w oprogramowaniu - usprawniony tryb golfowy, tryb ekspedycji, ale trafią one jako aktualizacja również do obecnych już wersji zegarka.



Wisienka na torcie, najdroższy z nowych zegarków - zielony HUAWEI Watch Ultimate.

HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro - wreszcie płatności zbliżeniowe, choć to tylko jedna z nowości

O HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro można sporo mówić w kontekście wzornictwa, które po raz kolejny się zmieniło, szczególnie w wersjach męskich 46 mm. I choć czasem można odnieść wrażenie, że zmiana tej własności zegarka nie musi zawsze być korzystna, to poszukiwanie przez Huawei optymalnego i atrakcyjnego wizualnie wyglądu wychodzi mu za każdym razem na dobre. Można powiedzieć, że HUAWEI WATCH GT zmiennym jest i to dobrze.



HUAWEI WATCH GT 5 Pro w wersji 46 mm waży 53 gramy bez paska.



HUAWEI WATCH GT 5 Pro w wersji 42 mm waży 44 gramy bez paska

Istotniejsze są jednak te zmiany, które czynią WATCH GT 5 i GT 5 Pro lepszymi od poprzedników. A są to:

jaśniejszy wyświetlacz, maksymalnie 1200 nit (rozdzielczość 466 x 466 px i przekątna 1,43” dla 46 mm oraz 1,32” dla 42/41 mm nie uległy zmianie),

możliwość odpowiadania na powiadomienia z komunikatorów z pomocą klawiatury,

funkcja zrzutów ekranu,

nowa antena dla GPS, dzięki czemu według producenta precyzja określania trasy wzrosła o 40%, odległości o 30%, a tempa ruchu o 20%,

wsparcie dla map offline w zegarku, które są częścią danych wyświetlanych przez zegarek podczas treningów,

technologia HUAWEI TruSense, która przekłada się na usprawniony monitoring przepływu krwi - są to zmiany nie tylko w oprogramowaniu, ale przede wszystkim w konstrukcji, rozmieszczeniu i liczbie czujników na spodzie koperty zegarka, by zwiększyć skuteczność pomiaru i zminimalizować błędy odczytu, które mogą brać się z nierównomiernego rozmieszczenia naczyń krwionośnych w skórze człowieka i ich położenia względem założonego zegarka,

płatności zbliżeniowe, które w Polsce w wersji pilotażowej w Europie Huawei wprowadza we współpracy z polskim fintechem Quicko (konieczna instalacja aplikacji towarzyszącej na telefonie i zasilenie wirtualnej lub podłączonej karty, głównym partnerem jest tutaj Mastercard).

Huawei twierdzi także, że poprawił się efektywny czas typowej pracy (potwierdzają to nasze wewnętrzne pomiary w przypadku modelu GT 5 Pro), który średnio wynosi 9 dni dla zegarka z kopertą 46 mm (o jeden dzień więcej), a 6 dni dla zegarków z kopertami 42/41 mm (o dwa dni więcej). To są najistotniejsze wskazówki co do wydajności akumulatora, bo standardowo firma komunikuje maksymalny czas pracy (bez funkcji ekranu zawsze włączonego z pominięciem treningów z GPS) zegarków z kopertą 46 mm na poziomie 14 dni (potwierdzony w testach) i dwa razy krótszy dla zegarków z kopertą 42/41 mm. Czas ładowania od 0 do 100% w wersji WATCH GT 5 Pro wynosi 60 minut, a 100 minut w wersji WATCH GT 5.



HUAWEI WATCH GT 5 w wersji 46 mm waży 48 gramów bez paska.



HUAWEI WATCH GT 5 w wersji 41 mm waży 35 gramów bez paska.

Wersja HUAWEI WATCH GT 4 nie ma wariantu Pro, tym razem takie rozróżnienie będzie. Wersja Pro będzie różniła się od standardowej połączeniem paska z kopertą (tak, by wraz z kopertą przypominał monolityczną konstrukcję). HUAWEI WATCH GT 5 Pro jest też skrętem w stronę wersji Ultimate. Nie jest on tak wytrzymały jak ten ostatni, ale umożliwia nurkowanie do 40 metrów, w porównaniu do standardowej wersji ma też wzmocnioną dwukrotnie wytrzymałość przedniej szybki. Dodatkowo w trybach biegowych i kolarskich dostępna jest funkcja poziomic, która ułatwia orientacje w nachyleniu terenu.

Wersja HUAWEI WATCH GT5 Pro zrobi też lepszy użytek z map dzięki opcji importowania zaplanowanej trasy. Dostępne są też tryby kojarzone z wersją Ultimate, czyli tryb golfowy oraz nurkowania.

HUAWEI WATCH D2 - już nie przypomina topornego urządzenia

HUAWEI WATCH D był według mnie bardzo dobrym pomysłem na spopularyzowanie profilaktyki zdrowotnej związanej z kontrolą pracy układu krwionośnego, ale był też zegarkiem o masywnej konstrukcji. Zmuszał też użytkownika do samodzielnego ponawiania pomiaru (właściwie pamiętania o tym) i był wrażliwy na niewłaściwą pozycję ciała w trakcie pomiaru. To cechy, które niestety nie zachęcają zainteresowanych takim zegarkiem do jego użytkowania. HUAWEI Watch D sprzedano w liczbie ponad miliona egzemplarzy, ale na całym świecie, a to tylko kropla w morzu potrzeb. Predyspozycje do nadciśnienia na bowiem ponad 30% ludzi w wieku ponad 30 lat na całym świecie. W Polsce to nawet ponad 45% społeczeństwa.



Dwie wersje kolorystyczne HUAWEI WATCH D2.

Prawdopodobnie dlatego Huawei postanowił przeprojektować konstrukcję, czyniąc ją smuklejszą, lżejszą i bardziej przypominającą zegarek niż urządzenie medyczne. Mamy tu wygodniej instalowany pasek ze zintegrowaną poduszką powietrzną wykonaną z materiału TPU, a nie płóciennej jak poprzednio. HUAWEI WATCH D2 waży 40 gramów, tylko o niespełna gram mniej niż poprzednik. Niemniej według producenta czyni to ten zegarek najlżejszym w branży miernikiem ciśnienia. Jednocześnie dostajemy większą przekątną wyświetlacza (1,82” zamiast 1,64”).

Absolutną nowością w HUAWEI Watch D2 jest automatyczne monitorowanie ciśnienia na poziomie ambulatoryjnym przez 24 godziny na dobę, które nie wymaga przyjmowania przez użytkownika konkretnej pozycji podczas pomiaru. Czyli podobnie jak mierzone jest tętno, natlenienie krwi, poziom stresu. Sens wprowadzenia takiej funkcji uzasadnia stanowisko branży medycznej, według której ciągły monitoring ciśnienia, szczególnie nocą, jest bardziej użyteczny w przewidywaniu zagrożenia życia niż sporadyczne pomiary podczas wizyty u lekarza.

HUAWEI WATCH D2 jest najbardziej kompletnym w portfolio producenta zegarkiem do monitorowania stanu zdrowia. Mierzy (na żądanie i w trybie monitorowania) następujące rzeczy:

tętno i jego cechy,

poziom SpO2,

poziom stresu,

temperatura skóry,

ciśnienie krwi,

jedno-odprowadzeniowe EKG, ocena ryzyka migotania przedsionków,

sztywność naczyń krwionośnych,

przebieg snu, jakość oddechu, wykrywanie bezdechu,

Health Glance 3.0 - pomiar dziewięciu wskaźników zdrowia w 60 do 90 sekund.

Dobrze byłoby, gdyby jeszcze możliwy był pomiar poziomu cukru (także istotny parametr zdrowotny), ale niestety taka funkcja w zegarku bez pobierania próbki krwi jest nieosiągalna w stopniu, który czyniłby ją jakkolwiek użyteczną. HUAWEI WATCH D2 prawdopodobnie trafi do specyficznego odbiorcy, ale warto pamiętać, że to nie tylko produkt wyłącznie do profilaktyki zdrowotnej, ale również pełnoprawny smartwatch z funkcjami multimedialnymi i sportowymi.

Największą bolączką będzie prawdopodobnie czas pracy akumulatora. Nie jest on krótki, bo przy wykonywaniu sześciu pomiarów ciśnienia krwi dziennie, zapewnia on według producenta energię przez sześć dni, a bez stosowania funkcji pomiaru ciśnienia, zegarek wytrzyma prawdopodobnie dłużej. Korzystanie ze sztandarowej funkcji, stałego pomiaru ciśnienia znacząco ten czas się skraca. Sytuację ratuje szybkie ładowanie, co eliminuje dłuższe przestoje w przypadku potrzeby dłuższego stałego monitoringu.

Cena i dostępność zegarków

Zegarki można zamawiać już od 19 września, ale przygotowano także ofertę premierową, która potrwa do 27 września. W jej ramach kupujący zegarki:

HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i (gratis lub za 1 zł)

HUAWEI WATCH D2 możliwość jednej wymiary paska (o wartości 199 zł) w ciągu dwóch lat od zakupu, a także słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i (gratis lub za 1 zł)

HUAWEI WATCH Ultimate dostaną z kolei słuchawki HUAWEI FreeBuds 3 Pro (gratis lub za 1 zł)

Zegarki HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro będą od razu dostępne do wysyłki, wyjątkiem są HUAWEI WATCH GT 5 Blue i Brown, które dotrą do kupujących dopiero w połowie października. W przypadku WATCH D2 oraz zielonego WATCH Ultimate wysyłka rozpocznie się po 1 października.



Wersje kolorystyczne HUAWEI WATCH GT 5 Pro z dużymi kopertami 46 mm.



Wersje kolorystyczne HUAWEI WATCH GT 5 z dużymi kopertami 46 mm.



Wersje kolorystyczne zegarków HUAWEI WATCH GT 5 Pro z kopertą 42 mm.



Wersje kolorystyczne zegarków HUAWEI WATCH GT 5 z kopertą 41 mm.

Użytkownicy nowych zegarków znajda także w swoich aplikacjach HUAWEI Zdrowie darmowy dostęp na trzy miesiące do usługi HUAWEI Health+ (usługa warta 104,97 zł), czyli zestawu programowych narzędzi okołozegarkowych wspierających skuteczne dbanie o zdrowie fizyczne i mentalne. Są to zestawy treningów, plany utrzymania formy, funkcje medytacji i nagrania relaksacyjne.

Natomiast regularne ceny produktów będą następujące - dla każdego modelu z serii WATCH GT5 mamy dwa różne rozmiary koperty.

WATCH GT 5 Pro 46 mm Elite (tytanowa koperta ze srebrną bransoletą tytanową) - 1999 zł

WATCH GT 5 Pro 46 mm Active (tytanowa koperta z czarnym paskiem fluoroelastomerowym) - 1599 zł

WATCH GT 5 Pro 42 mm Elegant (ceramiczna koperta z białym paskiem ceramicznym) - 2399 zł

WATCH GT 5 Pro 42 mm Active (ceramiczna koperta z białym paskiem fluoroelastomerowym) - 1799 zł

WATCH GT 5 46 mm Blue (srebrna koperta ze stali szlachetnej z paskiem plecionym) - 1199 zł

WATCH GT 5 46 mm Active (czarna koperta z matowej stali szlachetnej z paskiem fluoroelastomerowym) - 1099 zł

WATCH GT 5 46 mm Classic (srebrna koperta ze stali szlachetnej z paskiem ze skóry kompozytowej) - 1199 zł

WATCH GT 5 41 mm Elegant (koperta z jasnozłotej stali szlachetnej z paskiem milaneska) - 1299 zł

WATCH GT 5 41 mm Classic (koperta z jasnozłotej stali szlachetnej z białym paskiem ze skóry kompozytowej) - 1199 zł

WATCH GT 5 41 mm Brown (koperta z matowej srebrnej stali szlachetnej z brązowym paskiem z plecionego kompozytu) - 1199 zł

WATCH GT 5 41 mm Active (koperta z matowej srebrnej stali szlachetnej z czarnym paskiem fluoroelastomerowym) - 1099 zł

WATCH GT 5 41 mm Blue (koperta z matowej srebrnej stali szlachetnej z niebieskim paskiem fluoroelastomerowym) - 1099 zł

W przypadku zegarka z ciśnieniomierzem będzie prościej z wyborem, ale tym razem producent zadbał także warianty różniące się kolorem.

WATCH D2 (obudowa ze złotej matowej stali szlachetnej z białym paskiem fluoroelastomerowym) - 1599 zł

WATCH D2 (obudowa z czarnej matowej stali szlachetnej z czarnym paskiem fluoroelastomerowym) - 1599 zł

Najdroższa wśród wszystkich nowości jest zgodnie z przewidywaniami nowa wersja zielona WATCH Ultimate, którą kupujący otrzymają z trzema paskami - tytanowym, kauczukowym i tkanym kompozytowym.

WATCH Ultimate (zielony) - 3899 zł

W sklepie huawei.pl można będzie przy okazji zakupu zegarków skorzystać z ofert na zakup innych akcesoriów. Najciekawiej prezentuje się oferta zakupu wagi HUAWEI Scale 3 za 109 zł, a przy zakupie modelu HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue (do kupienia tylko w huawei.pl) nawet za 9,99 zł.

