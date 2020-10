Xbox Series X rozgrzewa serca sporej części graczy. Trudno się dziwić, w końcu to najmocniejsza z nadchodzących konsol nowej generacji. Tymczasem my już za chwilę będziemy mogli to sprawdzić, bo oto, za sprawą Microsoft Polska, Xbox Series X dotarł do nas.

Xbox Series X dołącza do walki

No i w końcu się doczekaliśmy. Mamy PlayStation 5, mamy i Xbox Series X, który będzie dostępny w sklepach już 10 listopada.. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że teraz już pełną parą wkraczamy w nową generację. Będzie co testować i co porównywać. Nim jednak będziemy mogli Wam o tym opowiedzieć, chcielibyśmy podzielić się naszymi wrażeniami z pierwszych chwil z nową konsolą Microsoftu.

Jedno musimy powiedzieć już na wstępie - sposób w jaki zapakowany został Xbox Series X potrafi wzbudzić niesamowite emocje. To coś jak otwieranie gwiazdkowego prezentu. Trzeba oddać to Microsoftowi, że wie jak sprawić byśmy już w momencie uchylania kartonowego wieczka poczuli się absolutnie wyjątkowo.

Droga Xboxa

Uff, jakie to ciężkie – to pierwsza myśl jaka przeszła mi głowę, gdy w końcu położyłem swoje dłonie na Xbox Series X. Przyznam szczerze, że takiego ciężaru się nie spodziewałem. Szczególnie biorąc pod uwagę wcale nie takie duże wymiary nowej konsoli. Zdradzę Wam bowiem, że do tego pierwszego spotkania z Xbox Series X przygotowywałem się od kilku dni przeglądając moje konsolowe zbiory i wspominając początek mojej przygody sprzętem do grania od Microsoftu. Efekt możecie zobaczyć na przygotowanym przez nas filmie. Z Xboxem łączy mnie kawał historii.

A, i wybaczcie za nieco spartańskie warunki. Covid wszystkim nam daje się we znaki mocno nas ograniczając. Stąd też musieliśmy wybierać – albo poczekać z kręceniem tego materiału kilka dni, albo zrobić go od razu, próbując zmieścić się w mojej, growej jaskini. Wybraliśmy tę drugą opcję.

Co jest w pudełku Xbox Series X

Xbox Series X – i co dalej?

Na koniec mamy do Was prośbę. Podobną zresztą do tego o czym pisaliśmy przy okazji pierwszej prezentacji PlayStation 5. Piszcie nam w komentarzach co chcielibyście zobaczyć bądź dowiedzieć się z naszych kolejnych materiałów o Xbox Series X. Wasze sugestie pozwolą nam stworzyć publikacje, na które liczycie.

Źródło: własne

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: