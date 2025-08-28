LG twierdzi, że pranie może być bardziej inteligentne. Zapowiedź nowości na IFA

Podczas targów IFA w Berlinie poznamy nowe sprzęty LG. Wykorzystują sztuczną inteligencję, aby oszczędzać energię. Nowe pralki i suszarki zadbają też o nasze ubrania.

Wielkimi krokami zbliża się wielkie wydarzenie w świecie technologii. Targi IFA w Berlinie to miejsce, w którym największe światowe marki prezentują swoje nowości. Koreański koncern LG zapowiada nowe rozwiązania usprawniające pranie. Pralki dostaną wsparcie AI i mają być wyjątkowo energooszczędne.

Premiera LG HeatPump (WashCombo)

Najważniejszą nowością będzie LG HeatPump. Pralko-suszarka jest urządzeniem typu “all-in-one”. Cały cykl pracy odbywa się w klasie energetycznej A. Sprzęt wyposażono w technologię DUAL Inverter HeatPump i ekologiczny czynnik chłodniczy R290.

Pralko-suszarka LG jest przy tym całkiem kompaktowa. To konstrukcja do zabudowy. Największą zaletą jest natomiast wykorzystanie algorytmów AI. Dostosowują proces prania i suszenia do rodzaju tkanin.

Nowe technologie LG

LG twierdzi, że nowe rozwiązania do prania potrafią istotnie ograniczyć liczbę mikroplastiku z syntetycznych ubrań. Nowe pralki redukują go aż o 60%.

Sztuczna inteligencja (technologie AI Core-Tech i AI DD w systemie AI Wash) dostosowuje program do wagi i rodzaju tkanin. Pozwala to na mniejsze zużycie energii, a także ochronę delikatnych ubrań.

Suszarki z technologiami AI Dual Inverter i AI Dry także działają w inteligentny sposób. Dostosowują pracę do wilgotności oraz rodzaju tkanin, co pozwala oszczędzać energię. W nowych produktach LG znajdziemy wyświetlacze i prosty sposób sterowania. Sprzęty funkcjonują w ramach ekosystemu LG ThinQ ON. Można połączyć je z różnymi platformami i zewnętrznymi usługami. Pozwoli to na podłączenie sprzętu LG do innych rozwiązań inteligentnego domu.

W trakcie trwających w dniach 5-9 września 2025 r. targów IFA LG zaprezentuje również m.in. inteligentne lodówki. Premiery odbywają się pod hasłem “LG AI Appliances Orchestra”. W trakcie targów poznamy też m.in. inteligentne sprzęty AGD Samsunga i innych marek.