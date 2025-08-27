Akcesoria mobilne

Samsung goni Apple. Tym razem chodzi o dość drogi gadżet

przeczytasz w 1 min.
Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Z nieoficjalnej zapowiedzi dowiadujemy się o planach Samsunga. Koreańczycy mogą wkrótce wprowadzić na rynek zupełnie nowy produkt. Mowa o goglach XR.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat urządzenia “Samsung Android XR headset”. To gogle do wirtualnej rzeczywistości, które Samsung prawdopodobnie niebawem zaprezentuje. Byłaby to konkurencja dla Apple Vision Pro, choć w o wiele niższej cenie.

Samsung Android XR - co wiemy o goglach?

Samsung nazywa swój sprzęt “Project Moohan”. “Moohan” to po koreańsku “nieskończoność”, co może wskazywać na różnorodne sposoby wykorzystania innowacyjnego sprzętu.  Przy jego tworzeniu Koreańczycy współpracują z Google (twórca systemu Android XR) i Qualcomm (strona sprzętowa). Gogle miałyby być bardziej uniwersalne, lżejsze i tańsze od Apple Vision Pro. Za wydajność ma odpowiadać procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 - nowsza wersja układu z popularnych gogli Meta Quest 3.

Według doniesień wyświetlacze gogli to panele micro-OLED produkcji Sony. Każdy z dwóch ekranów ma przekątną 1,35”, wysoką rozdzielczość 3552×3840 pikseli i wyświetla ogromną paletę kolorów. 

A co oznacza skrót “XR”? XR = AR + VR + MR. Mamy więc połączenie rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej rzeczywistości.

Kiedy premiera Samsung Android XR?

Premiera ma się odbyć w trakcie kolejnego wydarzenia Samsung Unpacked. Prawdopodobna data premiery to 29 września 2025 r. Sprzedaż, początkowo w Korei, miałaby się natomiast rozpocząć nieco później - 13 października.

Początkowo dostępność sprzętu będzie ograniczona. Dystrybucja na całym świecie zacznie się później. Zapewne Samsung chce przetestować swój nowy sprzęt początkowo na mniejszej grupie użytkowników. Mówi się o produkcji w liczbie do 100 tys. sztuk rocznie. Ograniczeniem są spore koszty, a także limitowana liczba dostępnych dla Samsunga wyświetlaczy.

Według nieoficjalnych zapowiedzi, cena może wynosić ok. 1800-3000 dol. To sporo, choć Apple Vision Pro kosztują w Korei aż 5000 dol.

